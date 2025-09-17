Manpower abre 267 vagas para vendas em todo o Brasil

Atuando no mercado de Recursos Humanos, a empresa?ManpowerGroup Brasil, está contratando 285 funcionários para atuarem na área de vendas. Na busca por profissionais com experiência em abastecimento de mercadorias e execução de vendas.



Entre os benefícios concedidos aos colaboradores estão: auxílio locomoção, vale-refeição, plano de saúde e seguro de vida.



A vaga oferece carga horária de 220 horas e para serem elegíveis, os candidatos devem possuir ensino médio completo e experiência em supermercado, com reposição e abastecimento de mercadorias.



As principais atribuições incluem: abastecer as lojas, controlar e organizar a rota, analisar e efetuar reposição de produtos faltantes, com o objetivo de alcançar os objetivos de vendas.

Para serem elegíveis, é necessário ensino médio completo e experiência em supermercado, com reposição e abastecimento de mercadorias.



A atuação é presencial e a contratação temporária, com oportunidades para as seguintes cidades:

Alagoas (AL): Maceió.

Bahia (BA): Camaçari, Ilhéus, Salvador.

Ceará (CE): Aquiraz, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Paracuru, São Gonçalo do Amarante.

Distrito Federal (DF): Brasília.

Espírito Santo (ES): Guarapari, Marataízes, Piúma, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória.

Goiás (GO): Caldas Novas, Goiânia, Planaltina, Valparaíso.

Minas Gerais (MG): Betim/Belo Horizonte, Passos, Uberlândia.

Paraíba (PB): João Pessoa.

Pernambuco (PE): Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Tamandaré.

Rio de Janeiro (RJ): Angra dos Reis, Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Mangaratiba, Paraty, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Saquarema.

Rio Grande do Norte (RN): Natal.

Rio Grande do Sul (RS): Bagé, Camaquã, Capão da Canoa, Pelotas, Rio Grande, Torres, Tramandaí.

São Paulo (SP): Avaré, Barra do Turvo, Barueri, Bertioga, Campinas, Caraguatatuba, Cerquilho, Guarujá, Iguape, Ilhabela, Ilha Comprida, Itanhaém, Itatinga, Miracatu, Mongaguá, Osasco, Peruíbe, Praia Grande, Registro, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São Sebastião, São Vicente, Sorocaba, Suzano/Mogi das Cruzes, Ubatuba, Valinhos.

Santa Catarina (SC): Balneário Arroio do Silva, Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Balneário Rincão, Barra do Sul, Barra Velha, Bombinhas, Camboriú, Campeche, Canasvieiras, Criciúma, Florianópolis, Florianópolis norte da ilha, Florianópolis sul da ilha, Garopaba, Gaspar, Governador Celso Ramos, Imbituba, Ingleses, Itajaí, Itapema, Itapoá, Joinville, Jurerê, Laguna, Navegantes, Palhoça, Penha, Porto Belo, São Francisco do Sul, São José do Barreiro, Sombrio, Tijucas.

Paraná (PR): Antonina, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guaratuba, Matinhos, Paranaguá, Pontal do Paraná.



Os profissionais interessados podem realizar o cadastro por meio do link: https://forms.office.com/r/JupYy2Hm9N

Para mais informações sobre as posições, ou para demais oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas da Manpower: https://vagas.manpowergroup.com.br/