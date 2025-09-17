Paraisópolis 104 anos: biblioteca tem programação especial

Setembro, 2025 - Em comemoração aos 104 anos de Paraisópolis e aos 6 anos da biblioteca comunitária, o Instituto Pró-Saber SP oferece uma programação especial para as crianças e jovens da comunidade com atividades que refletem sobre cultura, identidade, literatura e a história de Paraisópolis.

Mais populosa do que 90% dos municípios do país, segundo o IBGE, Paraisópolis é a maior comunidade de São Paulo e a 3ª maior do Brasil. Neste mês de setembro, completa 104 anos. Além de um comércio intenso que aquece a economia local, a região é marcada por iniciativas sociais que transformam o território a partir da cultura e da educação. Entre elas está o Instituto Pró-Saber SP, que há mais de duas décadas desenvolve programas de leitura, brincadeira e protagonismo para crianças e jovens.

Em um país onde 6 em cada 10 brasileiros não têm o hábito de ler e 44% da população não lê nenhum livro por ano, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2024), o instituto se destaca por manter uma biblioteca infantojuvenil gratuita, aberta para toda a comunidade. O espaço registra uma média anual de mais de 30 mil empréstimos de livros, além de realizar atividades culturais recorrentes como contação de histórias, lançamentos e encontros com escritores renomados. Nomes como Itamar Vieira Júnior, Blandina Franco, José Carlos Lollo, Sidney Meireles, José Roberto Torero, Rodrigo Andrade, Silvana Rando, Eva Furnari e Lúcia Hiratsuka já passaram pelo espaço.

Paraisópolis em festa

Entre os dias 15 e 20 de setembro, a biblioteca receberá atividades que unem leitura, memória e criatividade. Haverá rodas de leitura de autores periféricos como César Obeid e Otávio Júnior, pesquisas sobre a história da comunidade, construção de uma maquete de LEGO de Paraisópolis, dinâmicas de ancestralidade, além da criação da música coletiva “Minha Quebrada”. A semana termina com a Batalha de Slam Pró-Paraisópolis e um quiz literário.

De 22 a 27 de setembro, a programação segue com uma mesa de destaque sobre personalidades de Paraisópolis, atividades reflexivas sobre como os jovens veem e gostariam de ver sua comunidade, contações de histórias com Banzo, além de roda de conversa com uma moradora antiga e um piquenique poético. O encerramento tem como destaque a Festa de Aniversário de Paraisópolis, recheada de poesia e leitura.

“Como a maior comunidade de São Paulo e a terceira maior do Brasil, Paraisópolis tem dimensão de cidade. Esse território é um polo de cultura, lazer e potência criativa. Por isso é fundamental fomentar atividades culturais que inspirem, formem leitores e fortaleçam o protagonismo das crianças e jovens.”, afirma Maria Cecília Lins, fundadora do Instituto Pró-Saber SP.

Paraisópolis: a nova Sobral

No Brasil, apenas 59,2% das crianças da rede pública foram alfabetizadas na idade correta em 2024. A meta do Ministério da Educação (MEC), estabelecida no Compromisso Nacional pela Alfabetização, é alcançar 80% até 2030. Em Paraisópolis, essa realidade já está em prática: nos últimos três anos, 84% das crianças atendidas pelo Instituto Pró-Saber SP foram alfabetizadas na idade correta.

O índice coloca a comunidade em pé de igualdade com o município de Sobral (CE), considerado referência nacional em educação e que atingiu 85% segundo o Indicador Criança Alfabetizada (ICA) do MEC. Segundo a fundadora Maria Cecília Lins, a principal ferramenta para atingir esses resultados é o incentivo à leitura desde cedo, ancorado na metodologia própria do Instituto, que tem a brincadeira e o protagonismo como pilares.

“Para que as pessoas leiam mais, não basta apenas ofertar o livro. É preciso criar estratégias para que a leitura se torne habitual e prazerosa. Por isso, criamos um material com dicas para que os educadores repliquem em seus territórios. Juntos, precisamos acompanhar o uso eficaz desses recursos, visando o desenvolvimento das crianças e criando uma rede potente em prol da alfabetização na idade certa”, destaca.

Programação:

Local: Biblioteca do Instituto Pró-Saber SP – Paraisópolis, São Paulo

Semana 1 – 15 a 20 de setembro

15/09 (Segunda): Ciranda Literária, pesquisa sobre a história de Paraisópolis e mural de fotos antigas, roda de leitura “Meu Bairro é Assim” (César Obeid) e mesa de destaque com frases de Sérgio Vaz.

16/09 (Terça): Ciranda Literária, exibição de reportagem do grupo Vaga Lume, roda de leitura “Da Minha Janela” (Otávio Júnior) e maquete de LEGO de Paraisópolis.

17/09 (Quarta): Leitura compartilhada, jogo “Minhas Raízes e o Encontro da Minha Ancestralidade”, roda de leitura de textos de Sérgio Vaz, Esmeralda e Carolina Maria de Jesus, e construção da música coletiva “Minha Quebrada”.

18/09 (Quinta): Leitura compartilhada, roda de leitura “Grande Circo Favela” (Otávio Júnior) e continuação da música coletiva.

19/09 (Sexta): Final da Batalha de Slam Pró-Paraisópolis e Quiz Literário.

20/09 (Sábado): Jogos e leitura (10h às 15h).

Semana 2 – 22 a 27 de setembro