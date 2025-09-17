Santander é reconhecido por inovação e desempenho em produtos estruturados

O SRP Americas Awards anunciou o Santander Brasil como vencedor nas categorias Melhor Distribuidor e Melhor Casa Brasil de 2025. A Instituição também foi finalista no segmento Melhor Performance Brasil. A premiação, cuja cerimônia ocorreu no dia 17 de setembro, na cidade de Phoenix (EUA), é concedida anualmente pela Structured Retail Products (SRP), agência especializada em investimentos estruturados e derivativos, conhecidos no País como Certificados de Operações Estruturadas (COEs).

“Esse reconhecimento evidencia o trabalho consistente que estamos realizando no segmento de investimentos estruturados, reforçando, mais uma vez, nossa estratégia de ser a melhor plataforma de investimentos do Brasil”, afirma Antonio Polezzi, líder da mesa de investimentos da tesouraria do Santander.

O Banco tem histórico de destaque na premiação, com conquistas em seis edições. Em 2019 e 2023 foi eleito Melhor Casa Brasil. Venceu a categoria Melhor Distribuidor em 2023 e 2024. Já em 2021, 2023 e 2024, levou o prêmio de Melhor Performance Brasil. Além disso, em 2021 e 2024, o Santander foi reconhecido como Melhor Performance em Investimentos Estruturados das Américas.

A Instituição é a atual vencedora da categoria Melhor Performance Americas, o que a credencia a competir diretamente com emissores globais de peso, como Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley. O SRP Americas Awards reconhece, em diferentes continentes, as instituições que mais se destacam em inovação, distribuição e desempenho de produtos no mercado de investimentos estruturados.

Mercado de COE

Os COEs são produtos de investimento que mesclam renda fixa e renda variável e possuem estratégia atrelada a um determinado índice. A carteira do Santander está dividida em cinco classes: Inflação, Bolsa brasileira, Dólar, Juros e Bolsa Internacional. Destaca-se a performance das estruturas alavancadas de ouro, que viabilizam o acesso do investidor pessoa física a esse segmento por meio de ETFs. Além disso, eles proporcionam retornos significativamente superiores às curvas de juros locais, com rentabilidade média no vencimento equivalente a 130% do CDI.