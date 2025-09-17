SBC Medical acelera estratégia multimarcas ao estabelecer modelo híbrido de dermatologia "Hada no Aozora Clinic"

A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical"), provedora internacional de serviços abrangentes de consultoria e gestão para corporações médicas e suas clínicas, anunciou hoje o lançamento de uma nova marca, a "Hada no Aozora Clinic", com inauguração prevista para Tóquio em 1º de outubro de 2025. Esta clínica irá adotar um modelo híbrido de dermatologia que integra dermatologia geral coberta por seguro e tratamentos estéticos com pagamento privado, que impulsionam a estratégia multimarcas da SBC no mercado de medicina estética em rápida expansão.

SBC Medical Accelerates Multi-Brand Strategy with Hybrid Dermatology Model “Hada no Aozora Clinic” Establishment

Com o aumento da expectativa de vida e a aceleração do envelhecimento demográfico, mais pessoas buscam tratamentos que as ajudem a manter o bem-estar e uma aparência jovem por mais tempo. Neste contexto, a dermatologia estética vem experimentando um crescimento sobretudo forte, impulsionada pelo crescente interesse dos consumidores pela qualidade da pele e pelos cuidados preventivos.

Conforme a Sociedade Japonesa de Cirurgia Plástica Estética, os procedimentos não cirúrgicos aumentaram de cerca de 1,62 milhão em 2017 a 3,06 milhões em 2024, com sua participação no total de tratamentos estéticos aumentando de 83% a 88% no mesmo período, que demonstra um rápido crescimento de volume e uma mudança estrutural quanto às intervenções cirúrgicas.

A SBC está aproveitando esta oportunidade de crescimento ao acelerar a implementação de modelos dermatológicos eficientes e especializados que atendemàcrescente demanda por cuidados não cirúrgicos. A "Hada no Aozora Clinic" combina serviços com convênios e particulares para atender a uma gama completa de necessidades dermatológicas, desde condições gerais da pele até tratamentos estéticos avançados, criando um ambiente acolhedor para uma ampla gama de pacientes, incluindo aqueles iniciantes na medicina estética.

A clínica complementa as marcas existentes da SBC, como NEO SKIN CLINIC e JUN CLINIC, permitindo ao Grupo atender segmentos de pacientes, que vão desde usuários iniciantes até experientes, e criar um portfólio multinível de alta margem. A SBC opera uma rede de mais de 250 clínicas ao redor do mundo e registra mais de seis milhões de consultas de pacientes ao ano. Com base em sua longa experiência em atendimento tanto privado como mediante planos de saúde, a empresa aproveita operações padronizadas e uma rede estabelecida para manter um modelo operacional altamente eficiente e de baixo custo.

"A demanda por dermatologia estética vem crescendo em ritmo acelerado nos últimos anos. Ao longo dos anos, a SBC construiu uma sólida estrutura para oferecer uma ampla gama de serviços, tanto em tratamentos particulares como cobertos por convênios. Com base neste histórico comprovado, criamos a 'Hada no Aozora Clinic' para reforçar ainda mais a crença de nosso Grupo em tornar a medicina estética mais acessível. Esta nova marca representa um importante passoàfrente na estratégia de crescimento do SBC Medical Group, que nos permite atender a diversas preocupações com a pele em todas as gerações", disse Yoshiyuki Aikawa, Diretor Executivo da SBC Medical Group Holdings.

Sobre a SBC Medical

Com sedes em Irvine, Califórnia, e Tóquio, Japão, a SBC Medical atua como proprietária e provedora de serviços de gestão para centros de tratamentos estéticos. A empresa se concentra principalmente em fornecer serviços completos de gestão para clínicas franqueadas, incluindo, mas não se limitando a marketing e publicidade em diversas plataformas (como redes sociais), gestão de pessoal (como recrutamento e treinamento), reservas para clientes de clínicas franqueadas, assistência com aluguel de moradia e instalações para funcionários franqueados, construção e design das clínicas franqueadas, aquisição de equipamentos e insumos médicos (revenda), fornecimento de produtos cosméticos para clínicas franqueadas para revenda aos clientes, licenciamento de uso de tecnologias médicas com patente pendente ou sem patente, marca comercial e uso de marca, soluções de software de TI (incluindo consultas médicas remotas), gestão de programas de fidelidade para clientes das clínicas (programa de pontos de fidelidade para clientes) e ferramentas de pagamento para as clínicas franqueadas.

Para mais informações, acesse https://sbc-holdings.com/en

Hada no Aozora Clinic: https://hadanoaozora.jp/(somente site japonês)

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas não são fatos históricos ou declarações sobre as condições atuais, mas representam somente as convicções da Empresa quanto a eventos e desempenho futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e fora do controle da Empresa. Estas declarações prospectivas refletem as visões atuais da Empresa referentes, entre outros aspectos, aos planos e estratégias de lançamento de produtos; crescimento da receita e dos lucros; e perspectivas de negócios. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "pode", "deve", "espera", "antecipa", "contempla", "estima", "acredita", "planeja", "projeta", "prevê", "potencial", "metas" ou "espera" ou a forma negativa destes ou de termos semelhantes. A Empresa alerta os leitores para que não depositem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que são atuais apenas na data deste comunicado e estão sujeitas a diversos riscos, incertezas, suposições ou mudanças em circunstâncias difíceis de prever ou quantificar. As declarações prospectivas estão baseadas nas expectativas atuais da administração e não são garantias de desempenho futuro. A Empresa não assume nem aceita qualquer obrigação de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas para refletir qualquer mudança em suas expectativas ou em eventos, condições ou circunstâncias nos quais tais declarações estejam baseadas, exceto conforme exigido por lei. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais podem surgir de tempos em tempos, não sendo possível para a Empresa prever todos eles; tais fatores incluem, entre outros, mudanças nas condições econômicas, comerciais, competitivas, de mercado e regulatórias mundiais, regionais ou locais, e aquelas relacionadas sob o título "Fatores de Risco" e em outras partes das apresentações da EmpresaàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"), acessíveis no site da SEC em www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Ásia)

Hikaru Fukui / Chefe de Relações com Investidores - E-mail: ir@sbc-holdings.com

Akiko Wakiyama / Chefe de Relações Públicas - E-mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (nos EUA)

Bill Zima / Sócio-Gerente - E-mail: bill.zima@icrinc.com