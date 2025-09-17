Novo estudo conclui que uso das tecnologias da Masimo para monitorar continuamente pacientes em enfermarias gerais reduz custos

A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje os resultados de um estudo publicado no Journal of Patient Safety, no qual o Dr. George Blike e colegas do Dartmouth-Hitchcock Medical Center, em New Hampshire, demonstraram que o uso das tecnologias da Masimo para monitorar continuamente pacientes em enfermarias gerais pode gerar economias significativas.1

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250917186331/pt/

Continuous Patient Monitoring with Masimo SET® Pulse Oximetry and Patient SafetyNet™

Em estudos anteriores, os benefícios clínicos do monitoramento contínuo de pacientes usando Masimo SET® e Patient SafetyNet™ demonstraram incluir menor mortalidade, melhores resultados de reanimação e menos acionamentos de equipes de resposta rápida e transferências para unidades de cuidados intensivos, alcançados por meio da detecção e intervenção precoces para evitar a deterioração do paciente.2-5 Agora, nesta nova análise retrospectiva – envolvendo três anos e meio de dados e quase 32 mil pacientes –, o grupo de investigação do Dartmouth-Hitchcock demonstrou que o monitoramento contínuo dos pacientes resultou em um aumento da margem operacional (OM) líquida e, portanto, é econômico, devido ao impacto financeiro de evitar escaladas de cuidados, levando em consideração o custo de implementação de tal sistema.

Cada resgate evitado teve um impacto positivo nas despesas operacionais de cerca de US$ 5,5 mil por paciente e cada transferência evitada, cerca de US$ 10,7 mil por paciente. O Dartmouth-Hitchcock calculou que cada redução de 10% nos resgates e transferências levou a uma economia projetada de cerca de US$ 350 mil e US$ 409 mil por ano, respectivamente, para 200 leitos gerais equipados com monitoramento da Masimo. A equipe de pesquisa concluiu que “o monitoramento de vigilância é operacionalmente econômico, gerando um impacto significativo na margem operacional quando associadoàredução no número de pacientes que necessitam de resgate e/ou transferência”.

Daniel Cantillon, M.D., diretor médico da Masimo, comentou: “Este estudo demonstra claramente que o monitoramento contínuo de todos os pacientes custa menos – e não mais – aos sistemas hospitalares, ao mesmo tempo em que desmascara de forma sólida o mito de que o custo continua sendo uma barreira para alcançar os resultados clínicos superiores associados ao monitoramento de vigilância. Acreditamos que essas descobertas podem até mesmo ser generalizadas para além do hospital, para instituições como prontos-socorros independentes e centros de cirurgia ambulatorial, e os incentivamos a realizar suas próprias análises de custo-benefício. Esperamos que os principais líderes de opinião e sociedades profissionais levem em consideração esses dados importantes ao atualizar as diretrizes de prática clínica”.

Como observa a equipe de pesquisa, as organizações de saúde muitas vezes hesitam diante dos custos iniciais da implementação de um sistema de monitoramento contínuo dos pacientes. Com base em sua própria experiência, o grupo de investigação do Dartmouth-Hitchcock procurou refutar essa alegação quantificando a economia associadaàmelhora nos resultados dos pacientes.

Em suas investigações anteriores, publicadas entre 2010 e 2021, a equipe de pesquisa analisou o impacto do monitoramento de vigilância nos resultados dos pacientes por meio da implementação de um sistema que incluía monitoramento contínuo de oximetria de pulso com Masimo SET® e dispositivos de cabeceira da Masimo, configurados para ajudar a detectar a deterioração dos pacientes pós-cirúrgicos em ambiente de cuidados gerais, emparelhados com o Masimo Patient SafetyNet, uma plataforma de monitoramento suplementar, que disponibilizava os dados dos pacientes aos médicos em estações de visualização centralizadas. Após uma implementação bem-sucedida em uma unidade menor, onde observaram uma redução de 65% nas ativações da equipe de resposta rápida e uma redução de 48% nas transferências de volta para a UTI2, o sistema de monitoramento contínuo da Masimo foi expandido para cobrir mais de 200 leitos de internação em todas as unidades médicas e cirúrgicas. Após 10 anos de operação, foi relatado que o sistema estava associado a uma redução de 50% nas transferências não planejadas e de 60% nos eventos de resgate3, ao mesmo tempo em que alcançava zero mortes evitáveis ou danos cerebrais devidoàdepressão respiratória induzida por opioides.4 Os benefícios do Masimo SET® com Patient SafetyNet foram posteriormente confirmados de forma independente em um estudo de 2022 publicado por um grande sistema hospitalar de 1,2 mil leitos na Arábia Saudita, que também constatou uma redução na mortalidade por todas as causas e melhores resultados de reanimação ao comparar os períodos antes e depois da implementação do sistema de monitoramento contínuo de pacientes da Masimo.5

O atual estudo de economia de custos do Dartmouth-Hitchcock se baseia em uma análise de custo-benefício publicada anteriormente, que estimava que o uso do sistema da Masimo estava proporcionando uma economia de US$ 1,48 milhão por ano ao Dartmouth-Hitchcock.6 Este estudo recém-publicado aplica métodos mais rigorosos e granulares no cálculo das economias financeiras associadas aos melhores resultados possibilitados pelo monitoramento contínuo em enfermarias gerais. Para isso, a equipe de pesquisa examinou dados retrospectivos de 31.993 pacientes internados em enfermarias gerais, admitidos durante um intervalo de três anos e meio, de julho de 2016 a dezembro de 2019, e calculou metodicamente as margens operacionais para pacientes com experiências de cuidados “sem complicações” e vários graus de “complicações”.

Todos os pacientes inscritos receberam monitoramento contínuo padronizado de SpO 2 usando o oxímetro de pulso Masimo SET® em sensores Radius PPG® sem fio, com transferência automática de dados para o Patient SafetyNet. Os sinais vitais foram verificados aleatoriamente a cada quatro horas. Os pacientes foram segmentados em grupos, dependendo se: a) sobreviveram até a alta hospitalar sem resgate ou transferência (cenários de pacientes “sem complicações”); b) precisaram de resgate, mas não de transferência para um nível superior de atendimento (HLOC); c) precisaram de resgate e transferência para HLOC; e d) faleceram no hospital (complicações cada vez mais graves). Dos pacientes inscritos, 92,7% tiveram internações sem complicações e 7,5% sofreram vários graus de complicações. A equipe de pesquisa acompanhou os custos, receitas e margem operacional associados a cada paciente para calcular uma margem operacional média para cada grupo, que serviu como resultado primário para análises posteriores.

Ela descobriu que o grupo sem complicações estava associado a um ganho operacional médio de US$ 2.016 por paciente (bem como uma duração média de internação de 3,2 dias) e um ganho geral de US$ 17 milhões por ano. Por outro lado, os pacientes que precisaram de resgate (mas não de transferência) foram associados a uma perda operacional média de US$ 3.516 por paciente (e uma mediana de tempo de internação de 6,7 dias), uma perda líquida de cerca de US$ 2,3 milhões por ano. Evitar um resgate (ou seja, a internação do paciente ser classificada como sem complicações) teve um impacto líquido favorável de US$ 5.532 na OM. Os pacientes que precisaram ser transferidos para um HLOC tiveram uma perda média de US$ 8.746 por paciente (e uma mediana de tempo de internação de 9,8 dias), uma perda líquida de US$ 3,4 milhões por ano. Evitar uma transferência após um resgate teve um impacto líquido favorável na OM de US$ 5.230, e evitar uma transferência e um resgate (ou seja, tornar-se descomplicado) teve um impacto líquido favorável na OM de cerca de US$ 10.762.

Ao extrapolar esses resultados, a equipe de pesquisa calculou que, com o uso do sistema de monitoramento suplementar da Masimo, o impacto da OM na redução de resgates e transferências em 10% – um número conservador com base em suas experiências relatadas anteriormente – se traduz em um impacto líquido positivo aproximado na margem total de US$ 350 mil e US$ 409 mil por ano, respectivamente, para um hospital com 200 leitos monitorados pela Masimo. Embora o valor exato varie, é claro, de acordo com a instituição, sua metodologia, como observaram, é “generalizável e fácil de replicar” – um roteiro potencial a ser seguido por outras instituições ao avaliar o impacto da implementação do monitoramento contínuo de pacientes.

A investigação concluiu o seguinte: “Este estudo contribui para a literatura que refuta a alegação de que o monitoramento universal de pacientes em ambientes de cuidados gerais é muito caro para ser implementado e mantido. (...) Esses dados reforçam fortemente que o monitoramento contínuo e a resposta rápida são econômicos e acessíveis em uma base operacional anual. Mais importante ainda, centenas de pacientes por ano na instituição do estudo evitam longas internações em unidades de terapia intensiva e o sofrimento e os danos associados a elas”.

@Masimo | #Masimo

O uso da marca registrada Patient SafetyNet está sob licença do University HealthSystem Consortium.

Referências

Blike G, McGrath S, Perreard I, and McGovern K. Estimating the Financial Impact of Surveillance Monitoring in the General Care Setting. J Patient Saf . 2025. DOI: 1097/PTS.0000000000001392. Taezner A et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: A before-and-after concurrence study. J Am Soc Anesthesiol . 2010;112(2):282-287 McGrath S et al. Surveillance monitoring management for general care units: strategy, design, and implementation. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2016;42(7):293-302. doi:10.1016/s1553-7259(16)42040-4. McGrath S et al. Inpatient respiratory arrest associated with sedative and analgesic medications impact of continuous monitoring on patient mortality and severe morbidity. J Patient Saf. 2021;17(8):557-561. Balshi et al. Tele-Rapid Response Team (Tele-RRT): The effect of implementing patient safety network system on outcomes of medical patients—A before and after cohort study. PLoS One . 22/11/2022;17(11):e0277992. DOI: 10.1371/journal.pone.0277992. Taezner A and Blike G. Patient surveillance – the Dartmouth experience. APSF Newsl. 2012;Primavera-verão:1-4.

Sobre a Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) é uma empresa global de tecnologia médica que desenvolve e produz uma ampla gama de tecnologias de monitoramento líderes do setor, incluindo medições inovadoras, sensores, monitores de pacientes e soluções de automação e conectividade. Nossa missão é melhorar a vida, aprimorar os resultados dos pacientes, reduzir o custo do tratamento e levar o monitoramento não invasivo a novos locais e aplicações. A oximetria de pulso SET®® Measure-through Motion and Low Perfusion™ da Masimo, introduzida em 1995, demonstrou em mais de 100 estudos independentes e objetivos superar outras tecnologias de oximetria de pulso, que podem ser encontrados em www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature. A estimativa é de que o Masimo SET® seja usado por mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo anualmente, sendo o principal oxímetro de pulso utilizado em todos os 10 principais hospitais dos Estados Unidos, conforme classificado na lista "Melhores Hospitais do Mundo" da Newsweek de 2025. Informações adicionais sobre a Masimo e seus produtos podem ser encontradas em www.masimo.com.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa inclui declarações prospectivas, conforme definido na Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e na Seção 21E da Lei do Mercado de Capitais dos Estados Unidos de 1934, no âmbito da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares dos EUA de 1995. Declarações prospectivas são declarações que não sejam fatos históricos e que abordem atividades, eventos ou desenvolvimentos que esperamos, acreditamos ou antecipamos que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro. Estas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações relativas ao impacto financeiro que a implementação do monitoramento contínuo com a tecnologia Masimo SET® pode ter em uma instituição de saúde; reduções em eventos de resgate; reduções em transferências para níveis mais elevados de atendimento; melhores resultados para os pacientes; e outros assuntos que não se relacionam estritamente a fatos históricos ou declarações de suposições subjacentes a qualquer um dos itens acima. Essas declarações são frequentemente identificadas pelo uso de palavras como “antecipar”, “acreditar”, “continuar”, “poder”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “poder”, “em andamento”, “oportunidade”, “planejar”, “potencial”, “prever”, “projetar”, “buscar”, “deveria”, “irá” ou “iria”, as versões negativas desses termos e expressões semelhantes ou variações, mas a ausência dessas palavras não significa que uma declaração não seja prospectiva. Estas declarações prospectivas se baseiam nas expectativas atuais sobre eventos futuros que nos afetam e estão sujeitas a riscos e incertezas, todos difíceis de prever e muitos dos quais estão além do nosso controle e podem fazer com que nossos resultados reais difiram materialmente e adversamente daqueles expressos em nossas declarações prospectivas, como resultado de vários fatores de risco, incluindo, mas não se limitando a: a taxa de adoção do monitoramento contínuo por hospitais e outras instituições de saúde; mudanças nas diretrizes de prática clínica; e outros fatores discutidos na seção “Fatores de risco” de nossos relatórios periódicos mais recentes arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (SEC), incluindo nossos formulários 10-K e 10-Q mais recentes, todos os quais você pode obter gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em nossas declarações prospectivas sejam razoáveis, não sabemos se nossas expectativas serão corretas. Todas as declarações prospectivas incluídas neste comunicadoàimprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações cautelares anteriores. Advertimos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas, que se referem apenasàdata de hoje. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar, alterar ou esclarecer estas declarações ou os “Fatores de risco” contidos em nossos relatórios mais recentes arquivados na SEC, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido nos termos as leis de valores mobiliários aplicáveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250917186331/pt/

Assessoria de Imprensa:

Masimo

Evan Lamb

949-396-3376

elamb@masimo.com