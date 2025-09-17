Kinaxis será sede da primeira conferência europeia de usuários apresentando inovadores de cadeias de fornecimento

Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder mundial em orquestração completa de cadeias de fornecimento, anunciou hoje sua conferência inaugural para clientes na Europa, Kinexions EMEA 2025, que será realizada de 6 a 8 de outubro em Amsterdã, Países Baixos, reunindo líderes mundiais de cadeias de fornecimento da ExxonMobil, Bosch e muito mais.

Após o sucesso das conferências Kinaxis na América do Norte e na Ásia, a expansão da Kinaxis na Europa satisfaz as necessidades de uma crescente comunidade de clientes na região e reflete a crescente comunidade de líderes locais que vêm impulsionando algumas das transformações mais inovadoras e resilientes das cadeias de fornecimento da atualidade. Este impulso se reflete no crescimento anual de 18% da receita da Kinaxis na Europa, ao destacar a crescente demanda por orquestração orientada por IA na plataforma Kinaxis Maestro®.

Por que isto importa?

À medida que as cadeias de fornecimento enfrentam a pressão contínua do ambiente tarifário dinâmico, riscos geopolíticos, regulamentação ESG e muitas outras disrupções, as empresas aceleram seus esforços de transformação digital. A Kinexions EMEA irá demonstrar como o planejamento simultâneo, a orquestração em tempo real e a IA agêntica ajudam marcas internacionais a desenvolver cadeias de fornecimento resilientes e responsivas. Os participantes também irão ouvir especialistas em novas sessões sobre inteligência de decisão e orquestração em escala, ressaltando como estas inovações vêm transformando o planejamento, a previsão e a estratégia operacional.

"Nossos clientes na região EMEA lideram algumas das transformações mais complexas de cadeias de fornecimento do mundo", disse Fabienne Cetre, Vice-Presidente Executiva da Kinaxis para a região EMEA. "Trazer a Kinexions a Amsterdã reflete a força desta comunidade e cria um espaço para compartilhar lições da vida real, desafiar premissas e moldar juntos o futuro da orquestração de cadeias de fornecimento."

O que esperar da Kinexions EMEA 2025?

Os participantes podem esperar uma rica experiência de três dias com:

Palestras importantes no palco principal : Executivos da ExxonMobil, Bosch e outros líderes irão revelar como vêm remodelando as cadeias de fornecimento para desenvolver resiliência e agilidade.

: Executivos da ExxonMobil, Bosch e outros líderes irão revelar como vêm remodelando as cadeias de fornecimento para desenvolver resiliência e agilidade. Palestra de convidado especial : Una-se ao futurista de renome mundial, Gerd Leonhard, enquanto ele explora as 3 revoluções (digital, ecológica e orientada por propósito), as quais estão remodelando nosso mundo. Descubra como as tecnologias exponenciais, a sustentabilidade e os valores humanos irão redefinir a próxima década e por que o futuro já chegou.

: Una-se ao futurista de renome mundial, Gerd Leonhard, enquanto ele explora as 3 revoluções (digital, ecológica e orientada por propósito), as quais estão remodelando nosso mundo. Descubra como as tecnologias exponenciais, a sustentabilidade e os valores humanos irão redefinir a próxima década e por que o futuro já chegou. Três rotas de expansão : Inovação do produto – Apresentando os recursos mais recentes da Maestro Sucesso do cliente – Resultados do mundo real de fabricantes internacionais Tendências emergentes – Explorando IA, sustentabilidade, digitalização e muito mais

: Fórum executivo : Discussões entre pares para líderes seniores em setores automotivo, bens de consumo em massa e ciências biológicas, com foco em crescimento, risco e transformação

: Discussões entre pares para líderes seniores em setores automotivo, bens de consumo em massa e ciências biológicas, com foco em crescimento, risco e transformação Laboratórios de inovação conjunta : Sessões práticas para explorar novos recursos de produtos e moldar as prioridades do roteiro futuro

: Sessões práticas para explorar novos recursos de produtos e moldar as prioridades do roteiro futuro Café da manhã com liderança feminina: Destacando o futuro do talento e da representação das cadeias de fornecimento na EMEA

A Kinexions EMEA 2025 tem o suporte de parceiros do setor, incluindo o patrocinador Diamante Genpact, que patrocina a recepção de boas-vindas e o evento executivo, e os patrocinadores Platina Accenture e Deloitte, que coorganizam a celebração da comunidade e promovem recepções dedicadas com happy hour.

Quem deve participar?

A Kinexions EMEA está aberta a profissionais das cadeias de fornecimento de todos os níveis, desde planejadores estratégicos e líderes de transformação até gerentes operacionais e analistas. Os participantes irão obter informações práticas, se conectar com colegas de toda a região e sair com novas ferramentas para navegar pela volatilidade, expandir a inovação e gerar resultados.

Inscrições e programação

Saiba mais e se inscreva para Kinexions EMEA.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250917728407/pt/

Relações com a mídia

Matt Tatham | Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

+1 917-446-7227

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613