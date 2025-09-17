Corinthians é bicampeão no Mundial de Remo Master

A equipe de Remo Master do Sport Club Corinthians Paulista consagrou-se bicampeã do Campeonato Mundial de Remo Master, realizado na Espanha entre 10 e 14 de setembro de 2025. A cidade de Banyoles sediou a competição, recebendo atletas de 54 diferentes países.

O título de campeão, conquistado com 1.019 pontos — contra 917 do segundo colocado, um tradicional clube dos Estados Unidos — é atribuído a outros fatores além de meses de treinamento que começam diariamente às 5h30. Segundo Giovanni M. Cardoso, integrante da equipe master e cofundador do Grupo MK que detém a Mondial e a AIWA Brasil, “Esse título nasceu do planejamento cuidadoso de RH, logístico, financeiro e técnico, juntamente com uma estratégia bem definida, contando com atletas próprios e convidados, visando participar de grande número de provas e assim conseguir pontuar”.

Considerado o maior campeonato de remo já realizado, o evento reuniu 5.360 atletas de 745 clubes de 54 países, segundo dados divulgados pela organização em seu site oficial. A pontuação final foi definida prova a prova, de acordo com o sistema que combina o tipo de barco e a colocação obtida, e o Corinthians alcançou o maior número de pontos ao término das regatas.

A Inglaterra foi o país com o maior número de remadores, com 674 inscritos. Em seguida vieram a Espanha, com 393 atletas; os Estados Unidos com 285; a França com 268; a Alemanha, 264; a Austrália, 141; a Irlanda, 130; e o Brasil, com 103 remadores — entre eles, 64 integrantes da equipe Corinthians.

''Estamos muito orgulhosos com o resultado que alcançamos”, completou Dorival Solera Torres, assessor da diretoria de esportes aquáticos para o remo do Corinthians.