Dia Nacional de Adotar um Animal será comemorado pelo 25º ano consecutivo

Para fortalecer o conceito de que cada cidadão deve ser responsável pelo seu animal no dia 4 de outubro será comemorado pelo 25º ano consecutivo, o Dia Nacional de Adotar um Animal. Esta campanha educativa visa estabelecer uma mobilização em prol do direito dos animais.

Além disto, esta iniciativa presta uma justa homenagem á São Francisco de Assis , um exemplo de protetor dos animais, que nesta oportunidade tem seus princípios e valores ressaltados.

“Para mudar a sociedade é preciso que as pessoas mudem individualmente e, acreditem que com esta postura estarão caminhando na direção certa, aprimorando a conduta moral no que diz respeito ao relacionamento com os animais”, salienta Vininha F. Carvalho, ambientalista, editora da Revista Ecotour News e idealizadora desta campanha educativa.

O Dia Nacional de Adotar um Animal, já conseguiu através de iniciativas individuais e do apoio de entidades sérias, um resultado surpreendente, ocorreram muitas adoções e aproximação de muitas pessoas á causa dos animais.

O engajamento das escolas, nesta campanha em defesa dos direitos dos animais, também tem um papel relevante, pois permitirá que as crianças passem a trazer consigo um compromisso ético para com o estes seres indefesos, combatendo as atitudes do comportamento agressivo, criando uma sociedade melhor para todos.

“Esta nas mãos de cada pessoa, que se dispõe a ajudar os animais, a possibilidade de encontrar a solução, se souber compartilhar suas idéias, estimulando a posse responsável e o controle de natalidade”, finaliza Vininha F. Carvalho.