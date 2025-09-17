Allied Telesis lança SwitchBlade® x908 Generation 3 para resolver desafios de escalabilidade de empresas e centros de dados

Empresas e centros de dados enfrentam crescentes desafios para expandir suas redes e suportar IA, vídeos, IoT e cargas de trabalho virtualizadas. A demanda por largura de banda vem aumentando, mas muitas organizações se vêm limitadas por comutadores antigos, operações fragmentadas e o alto custo de sistemas de chassi superdimensionados.

Para enfrentar estes problemas, a Allied Telesis anunciou hoje o SwitchBlade x908 Generation 3 (SBx908 GEN3), um comutador modular de última geração que combina desempenho de alta densidade, modularidade de interface flexível e escalabilidade permanente em um formato compacto 3U. Os clientes podem ampliar a capacidade sob demanda com uma ampla gama de módulos de interface, adaptando a plataforma às suas necessidades em constante evolução.

Por que o SBx908 GEN3?

O SBx908 GEN3 foi desenvolvido em resposta diretaàdemanda do cliente por redes escaláveis ??com eficiência de espaço. Seu modelo de capacidade sob demanda permite que os clientes comecem somente com as portas de que precisam e expandam sem problemasàmedida que o tráfego aumenta, evitando grandes investimentos iniciais. Ao contrário dos sistemas tradicionais, o SBx908 GEN3 se integra facilmente às interfaces antigas de cobre e fibra, bem como com tecnologias modernas 25G e 400G, garantindo migrações suaves sem ciclos dispendiosos de remoção e substituição.

Resolvendo desafios de empresas e centros de dados

As redes empresariais enfrentam dificuldades com:

Falta de escalabilidade e redundância na comutação central

Operações de rede manuais e fragmentadas

Manutenção preditiva limitada e visibilidade de ativos

Os centros de dados enfrentam:

Gargalos de largura de banda de 'backbone' para cargas de trabalho de IA, HPC e vídeos de alta resolução

Uplinks antigos limitados a 100G, incapazes de suportar padrões de tráfego modernos

Ambientes de interface mista (10G de cobre, 10G de fibra, 25G) que aumentam o custo e a complexidade

Alto custo de entrada para 400G quando apenas algumas portas são necessárias

Principais vantagens para empresas

Chassi 3U compacto e potente com 8 slots proporciona maior densidade do que os sistemas de chassi usuais da classe 6U

proporciona maior densidade do que os sistemas de chassi usuais da classe 6U Modularidade da interface suporta cobre 10G, fibra 10G e 25G para integração perfeita entre sistemas antigos e modernos

Vantagens para Centros de Dados

Primeiro chassi Allied Telesis com suporte 400G , que satisfazem as demandas dos ambientes de IA e HPC

, que satisfazem as demandas dos ambientes de IA e HPC Até 64 portas x 100G em apenas 3U , que satisfazem a enorme demanda por conectividade 100G

, que satisfazem a enorme demanda por conectividade 100G Otimizado para agregar servidores com suporte de 25G para cargas de trabalho virtualizadas e compartimentadas

Diferenciação

A Allied Telesis assume um enfoque de plataforma unificada: o mesmo hardware e sistema operacional AlliedWare Plus™ atuam em ambientes empresariais e de centros de dados. Por outro lado, muitas soluções do setor separam estas linhas de produtos, resultando em operações fragmentadas e experiências inconsistentes ao usuário.

Com o SBx908 GEN3, as empresas também se beneficiam de um NMS (Sistema de Gerenciamento de Redes) unificado, que garante visibilidade e controle consistentes em todos os ambientes, simplifica as operações e reduz as despesas gerais de gerenciamento.

Outros diferenciais importantes incluem:

Suporte para 1G a 400G em um único chassi para uma verdadeira preparação para o futuro

para uma verdadeira preparação para o futuro Flexibilidade de capacidade sob demanda para minimizar custos iniciais, enquanto garante uma escalabilidade perfeita

para minimizar custos iniciais, enquanto garante uma escalabilidade perfeita Design compacto com densidade incomparável (3U, 8 slots)

(3U, 8 slots) Seleção de módulos flexíveis para corresponder a qualquer cenário de implantação

Prova de desempenho

Estrutura de comutação de 12,8 Tbps e encaminhamento de 2.800 Mpps para cargas de trabalho com uso intensivo de dados

e para cargas de trabalho com uso intensivo de dados Ordenamento resiliente e rápida comutação por falha com tecnologias VCStack™ e EPSRing™ ou G.8032

com tecnologias VCStack™ e EPSRing™ ou G.8032 Automação inteligente via AMF Plus™, que reduzem as despesas operacionais e permitem o provisionamento sem intervenção humana

via AMF Plus™, que reduzem as despesas operacionais e permitem o provisionamento sem intervenção humana Assistente de rede com tecnologia de IA, suporte para NETCONF/RESTCONF e automação baseada em Ansible simplificam operações, reduzem tarefas manuais e aumentam a produtividade

simplificam operações, reduzem tarefas manuais e aumentam a produtividade Segurança integrada incluindo monitoramento de fibra ativa, bem como suporte AAA e MACsec

"As empresas e os centros de dados não podem se permitir gastar excessivamente em sistemas de grandes dimensões ou ficar confinados em plataformas antigas", disse Rahul Gupta, Diretor de Tecnologia da Allied Telesis. "Como outra incorporação ao SwitchBlade x908 Series, o SwitchBlade x908 GEN3 concede aos clientes a flexibilidade de expandir em seu próprio ritmo, enquanto fornece o desempenho de alta densidade exigido por IA, IoT e cargas de trabalho modernas."

Disponibilidade

O SBx908 GEN3 está disponível em todo o mundo mediante parceiros de canal e revendedores autorizados da Allied Telesis.

