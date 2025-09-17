Investimentos internacionais ganham força entre brasileiros

O número de brasileiros que investem em bens no exterior mais que triplicou nos últimos anos. Segundo dados da Receita Federal, divulgados pelo Valor Investe, o total de declarações do Imposto de Renda de pessoas físicas que incluíam ativos fora do país passou de 263,5 mil em 2018 para 816,1 mil em 2023, registrando um crescimento de cerca de 200%.



Desse total, cerca de 48% possuem ações de empresas estrangeiras, 15% investem em fundos de índice (ETFs) e 13% mantêm contas internacionais. Esse movimento tem indicado uma busca crescente por diversificação e proteção patrimonial, especialmente em momentos de instabilidade econômica.



Nesse contexto, empresas especializadas em soluções financeiras vêm adaptando seus serviços para atender esse público. De acordo com Francisco Eduardo Broering Gomes, CEO da Fairfield, corretora com foco em operações internacionais e seguros financeiros, serviços como câmbio, hedge e proteção contra riscos de variação cambial são praticados como forma de preservar patrimônio e maximizar oportunidades no mercado global.

“A proposta é garantir maior segurança e previsibilidade no rendimento de aplicações internacionais, com estratégias alinhadas ao perfil de cada pessoa”, explica.



Além da atuação no mercado de câmbio, empresas como a Fairfield também oferecem serviços voltados à gestão de finanças pessoais e ao planejamento de longo prazo. Com uma abordagem consultiva, uma das características da empresa está na busca para alinhar suas soluções às metas individuais dos clientes.

“Nosso foco está na proteção patrimonial e no planejamento de investimentos no exterior, com estratégias que buscam assegurar maior controle na preservação e crescimento do patrimônio”, afirma Broering Gomes.



A assessoria para investimentos é outro pilar da atuação da corretora. A Fairfield atende desde investidores conservadores até os mais arrojados, com destaque para empresários e profissionais que buscam diversificação internacional.

“As estratégias incluem gestão de riscos cambiais e uso de instrumentos de hedge, sempre adaptadas aos objetivos de longo prazo. Nosso trabalho é focado em potencializar resultados sem abrir mão da segurança”, esclarece o CEO.



Para o executivo, um dos caminhos para oferecer soluções mais assertivas aos investidores está na integração entre tecnologia e atendimento personalizado. A empresa utiliza plataformas digitais de monitoramento, ferramentas de simulação de cenários e inteligência de dados para prever riscos e estruturar estratégias sob medida.



Com a volatilidade econômica global, a demanda por serviços que ofereçam proteção e crescimento patrimonial pode se intensificar. Segundo Broering Gomes, a Fairfield tem apostado em estratégias de diversificação internacional, análise contínua de riscos e alocação inteligente de ativos para orientar seus clientes. “Nosso objetivo é reduzir a exposição a volatilidades locais e aproveitar oportunidades seguras de crescimento”, afirma.



Para os próximos anos, o CEO enxerga que o mercado financeiro e de internacionalização patrimonial para pessoas físicas será marcado pela maior busca por proteção e diversificação internacional, com crescimento na demanda por investimentos no exterior, hedge cambial e seguros especializados.



“Acreditamos que a digitalização dos serviços financeiros e o uso de tecnologia para personalização de soluções serão tendências centrais, permitindo atender de forma mais ágil e assertiva clientes que buscam segurança, previsibilidade e estratégias de longo prazo para seu patrimônio”, conclui o executivo.



