Sofar Solar destaca soluções em energia na Intersolar 2025

A participação da Sofar Solar, fornecedora global de soluções fotovoltaicas e de armazenamento de energia, na Intersolar South America 2025 foi marcada por lançamentos tecnológicos, fortalecimento de parcerias e alinhamento com as principais tendências do setor.

Realizada entre os dias 26 e 28 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo, uma das maiores feiras da América Latina voltada à energia solar reuniu fabricantes, distribuidores, prestadoras de serviços e parceiras da indústria para discutir a situação atual do mercado e novas oportunidades de negócios.



De acordo com Yghor Corrêa, Key Account Manager da Sofar Solar, a feira se consolidou como um espaço estratégico para aproximar a marca de integradores, distribuidores e parceiros latino-americanos, além de ser uma vitrine para apresentar as inovações mais recentes do setor.

Entre os destaques da participação, a empresa lançou dois novos produtos, sendo o inversor monofásico split phase (5–10 kW), voltado ao segmento residencial, e o Power Magic, solução modular de armazenamento para aplicações comerciais e industriais.



Com a capacidade de operar em qualquer rede do país, o inversor split phase é uma solução criada para sistemas de backup residenciais, fazendo com que cargas importantes da residência continuem operando, mesmo que a rede da concessionária não esteja funcionando.



“O inversor chamou atenção pela capacidade de comutação de 4 milissegundos, o que pode tornar as quedas de energia imperceptíveis até para equipamentos mais sensíveis como roteadores, TVs e iluminação; e também pela possibilidade de dobrar a potência temporariamente, tornando o inversor capaz de suportar partida de cargas como ar condicionado, geladeira e freezers”, evidencia Yghor Corrêa.



Já o Power Magic, afirma o representante, foi mais visto pelo setor C&I (comercial e industrial), especialmente por sua arquitetura modular e escalável, que permite substituir geradores a diesel e ser usado em casos específicos, como assumir o consumo das cargas em horário de ponta para consumidores do grupo A.



“Um exemplo de aplicação do produto é a utilização do banco de baterias para carregar energia durante o horário fora de ponta e utilizar essa energia para alimentar cargas em horário de ponta, período do dia em que a energia pode ser mais cara caso usada diretamente da concessionária. Isso pode gerar a um payback e uma maior economia para o cliente”, acrescenta o Key Account Manager.



Para Juliana Corte Real, Gerente de Marketing LATAM da Sofar Solar, a Intersolar também foi uma oportunidade para a empresa fortalecer sua presença no mercado regional ao apresentar tecnologias em funcionamento, aprofundar o relacionamento com clientes e parceiros, reforçando sua imagem como uma das fabricantes mais lembradas e confiáveis do setor.

“A feira nos permitiu expandir a visibilidade da marca em toda a região, buscando fortalecer nossa estratégia de crescimento no Brasil e em países vizinhos”, afirma.



Os produtos apresentados tem como premissa refletir o compromisso da Sofar com eficiência energética e sustentabilidade. O inversor monofásico split phase foi projetado para garantir maior aproveitamento da geração solar, compatibilidade com diferentes baterias e segurança energética para residências. Já o Power Magic surge como alternativa limpa à geração a diesel, podendo contribuir para a redução de emissões em aplicações de médio e grande porte.

“A transição energética passa por soluções completas, capazes de gerar, armazenar e otimizar o consumo de energia”, pontua a executiva.

Tendências para o segmento de energia limpa



Durante o evento, algumas tendências do setor fotovoltaico ficaram evidentes. Entre elas, o crescimento das soluções híbridas como caminho para garantir segurança energética, o armazenamento de energia como prioridade em diferentes escalas e a busca por independência da rede elétrica.

“A Sofar Solar já busca atuar alinhando-se à essas demandas, com um portfólio que pode contemplar desde consumidores residenciais até grandes indústrias. Continuaremos a investir em tecnologia e suporte local para acompanhar esse crescimento”, ressalta Real.



A participação na Intersolar também revelou os planos da empresa para os próximos anos. A Sofar, que está presente no Brasil desde 2017, pretende ampliar sua rede de parceiros, oferecendo treinamentos e certificações “Hands on”, além de reforçar o suporte técnico da companhia.

Para a América Latina, a estratégia é replicar o modelo brasileiro, adaptando as ações às particularidades de cada mercado. “Buscamos ser reconhecidos não apenas como fornecedores de equipamentos, mas como parceiros estratégicos na transição energética”, enfatiza a representante da marca.



A edição de 2025 da Intersolar evidenciou o papel da energia solar como vetor de transformação no Brasil. Para a Sofar Solar, o evento foi uma oportunidade de reafirmar seu foco em inovação, sustentabilidade e proximidade com o mercado.

“É motivo de orgulho poder oferecer tecnologias que não apenas acompanham as tendências globais, mas também podem responder às necessidades específicas da realidade brasileira e latino-americana”, conclui Juliana Corte Real.



Para saber mais, basta acessar: https://br.sofarsolar.com/