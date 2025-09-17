Prêmio Reclame AQUI gera aprendizados para empresas

Todos os anos, milhares de consumidores avaliam empresas de diferentes segmentos no Prêmio Reclame AQUI, considerado um dos principais termômetros de reputação e atendimento do país. Mais do que um ranking, o prêmio se consolida como um observatório do que funciona — ou falha — na relação entre marcas e consumidores.

A edição de 2025, com votação aberta até 7 de novembro, traz uma novidade: a estreia da categoria “Contabilidade”. A mudança reflete a ampliação do debate sobre atendimento em setores tradicionalmente mais técnicos, mas que passaram a operar fortemente no ambiente online.

A análise dos indicados ajuda a entender o que caracteriza um atendimento efetivo, baseado em aspectos como:

Transparência na comunicação

Capacidade de resposta em tempo razoável

Clareza no tratamento de conflitos

Uso estratégico de tecnologia para resolver — e não automatizar o problema

Escuta ativa, com empatia e linguagem acessível

Esses critérios não são apenas avaliados por um júri técnico: os próprios usuários indicam e votam nas empresas. O voto é direto, único por categoria e não pode ser alterado.

Entre os exemplos práticos de aplicação dessas práticas está a Agilize Contabilidade Online, uma das quatro indicadas na nova categoria “Contabilidade”. A empresa está em sua quinta indicação consecutiva, pois em anos anteriores concorreu na categoria “Serviço para Empresas”. Em 2024, foi finalista e levou o troféu de 3º lugar na disputa com 32 outras marcas de setores diversos, incluindo o BTG Pactual.

Ao longo dessa trajetória, a Agilize incorporou o atendimento como parte central do seu modelo de operação. Os canais são múltiplos — e-mail, WhatsApp, chat, telefone e videochamada —, com ênfase na integração entre as áreas técnicas e de relacionamento. Indicadores como tempo de primeira resposta, frequência de interação e nível de satisfação são acompanhados com o apoio de inteligência artificial, o que permite ajustes em tempo real e maior previsibilidade no atendimento.

“Tecnologia é essencial para escala, mas só gera valor quando aliada à escuta ativa. Os treinamentos semanais com as equipes têm foco técnico e também de comunicação, para que possamos garantir clareza nos processos e mais autonomia para quem está empreendendo”, explica Sheila Gomes, líder de atendimento na Agilize Contabilidade.

Fundada em 2013, a Agilize nasceu com o objetivo de tornar a contabilidade mais acessível para pequenas empresas, a partir de soluções online. Atualmente, atende mais de 25 mil clientes, com presença nacional e 420 colaboradores.

Segundo o CEO Rafael Caribé, o atendimento deixou de ser uma etapa pós-venda e passou a ser parte da experiência central do serviço. “O tempo de resposta, a clareza das informações e a previsibilidade nos processos passaram a ter impacto direto na rotina dos negócios. Nosso foco tem sido alinhar os fluxos de atendimento com essa nova realidade, em que a contabilidade precisa ser compreendida como um apoio prático à tomada de decisão”, afirma.

A empresa também mantém o selo RA1000 na plataforma Reclame AQUI, voltado a organizações com alto índice de solução e resposta a reclamações públicas.

A votação no Prêmio Reclame AQUI 2025 está aberta ao público até o dia 7 de novembro. Pessoas com 18 anos ou mais, com cadastro gratuito na plataforma, podem participar da escolha de uma empresa por categoria. Após o login, a categoria “Contabilidade” pode ser localizada em “Serviços” para o registro do voto na Agilize Contabilidade Online.

Os vencedores serão anunciados em dezembro, em cerimônia oficial. A lista completa será publicada no site oficial no dia seguinte.

Além de reconhecer práticas já estabelecidas, o prêmio também funciona como ferramenta de incentivo à melhoria contínua nas políticas de atendimento em diferentes setores do mercado.