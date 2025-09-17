Prêmio Reclame AQUI gera aprendizados para empresas
Agilize Contabilidade Online é indicada pela 5ª vez consecutiva e compartilha boas práticas de atendimento com foco em inovação
Todos os anos, milhares de consumidores avaliam empresas de diferentes segmentos no Prêmio Reclame AQUI, considerado um dos principais termômetros de reputação e atendimento do país. Mais do que um ranking, o prêmio se consolida como um observatório do que funciona — ou falha — na relação entre marcas e consumidores.
A edição de 2025, com votação aberta até 7 de novembro, traz uma novidade: a estreia da categoria “Contabilidade”. A mudança reflete a ampliação do debate sobre atendimento em setores tradicionalmente mais técnicos, mas que passaram a operar fortemente no ambiente online.
A análise dos indicados ajuda a entender o que caracteriza um atendimento efetivo, baseado em aspectos como:
Transparência na comunicação
Capacidade de resposta em tempo razoável
Clareza no tratamento de conflitos
Uso estratégico de tecnologia para resolver — e não automatizar o problema
Escuta ativa, com empatia e linguagem acessível
Esses critérios não são apenas avaliados por um júri técnico: os próprios usuários indicam e votam nas empresas. O voto é direto, único por categoria e não pode ser alterado.
Entre os exemplos práticos de aplicação dessas práticas está a Agilize Contabilidade Online, uma das quatro indicadas na nova categoria “Contabilidade”. A empresa está em sua quinta indicação consecutiva, pois em anos anteriores concorreu na categoria “Serviço para Empresas”. Em 2024, foi finalista e levou o troféu de 3º lugar na disputa com 32 outras marcas de setores diversos, incluindo o BTG Pactual.
Ao longo dessa trajetória, a Agilize incorporou o atendimento como parte central do seu modelo de operação. Os canais são múltiplos — e-mail, WhatsApp, chat, telefone e videochamada —, com ênfase na integração entre as áreas técnicas e de relacionamento. Indicadores como tempo de primeira resposta, frequência de interação e nível de satisfação são acompanhados com o apoio de inteligência artificial, o que permite ajustes em tempo real e maior previsibilidade no atendimento.
“Tecnologia é essencial para escala, mas só gera valor quando aliada à escuta ativa. Os treinamentos semanais com as equipes têm foco técnico e também de comunicação, para que possamos garantir clareza nos processos e mais autonomia para quem está empreendendo”, explica Sheila Gomes, líder de atendimento na Agilize Contabilidade.
Fundada em 2013, a Agilize nasceu com o objetivo de tornar a contabilidade mais acessível para pequenas empresas, a partir de soluções online. Atualmente, atende mais de 25 mil clientes, com presença nacional e 420 colaboradores.
Segundo o CEO Rafael Caribé, o atendimento deixou de ser uma etapa pós-venda e passou a ser parte da experiência central do serviço. “O tempo de resposta, a clareza das informações e a previsibilidade nos processos passaram a ter impacto direto na rotina dos negócios. Nosso foco tem sido alinhar os fluxos de atendimento com essa nova realidade, em que a contabilidade precisa ser compreendida como um apoio prático à tomada de decisão”, afirma.
A empresa também mantém o selo RA1000 na plataforma Reclame AQUI, voltado a organizações com alto índice de solução e resposta a reclamações públicas.
A votação no Prêmio Reclame AQUI 2025 está aberta ao público até o dia 7 de novembro. Pessoas com 18 anos ou mais, com cadastro gratuito na plataforma, podem participar da escolha de uma empresa por categoria. Após o login, a categoria “Contabilidade” pode ser localizada em “Serviços” para o registro do voto na Agilize Contabilidade Online.
Os vencedores serão anunciados em dezembro, em cerimônia oficial. A lista completa será publicada no site oficial no dia seguinte.
Além de reconhecer práticas já estabelecidas, o prêmio também funciona como ferramenta de incentivo à melhoria contínua nas políticas de atendimento em diferentes setores do mercado.
