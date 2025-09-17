Sete e Ouro Preto lançam fundo para financiamento de lanchas

A Sete Partners e Ouro Preto Investimentos anunciam a primeira captação do NX Boats FIDC, fundo estruturado para financiar a compra de lanchas novas. O objetivo do fundo é ampliar a oferta de crédito e acelerar o crescimento das vendas da NX Boats, fabricante brasileiro de lanchas.

O modelo do FIDC NX Boats foi inspirado nos bancos de montadoras do setor automotivo, em que o financiamento é parte essencial da estratégia de vendas. Além de oferecer crédito ao consumidor, esse modelo possibilita que a fabricante ofereça condições comerciais flexíveis, conforme o perfil do cliente.

Contudo, a adaptação do modelo de negócios para o setor náutico exigiu soluções próprias: embora a indústria de lanchas no Brasil esteja em plena fase de profissionalização e industrialização, ainda não conta com toda a infraestrutura de apoio e bases de informações unificadas que existem no mercado automotivo. A falta de oferta de crédito no setor também tem limitado o crescimento dessa indústria.

“Cada vez mais, a estruturação de FIDCs exige conhecimento profundo do setor em que atuam. Um fundo precisa ser moldado à realidade daquela indústria — e não o contrário. Para serem bem-sucedidos, os fundos não podem simplesmente replicar modelos genéricos: precisam se adaptar às características de cada indústria e ser parte fundamental do motor comercial das empresas. O FIDC NX Boats reflete exatamente essa lógica”, destaca o sócio-gestor da Sete Partners, Victor Hossoda.

Para desenhar uma estrutura aderente à realidade do setor, as gestoras se aprofundaram no setor por mais de um ano, o que envolveu visitas a diversas feiras náuticas nacionais e internacionais, contato direto com marinas e revendedores e análise da atuação de diversos players da indústria. Todo esse processo foi apoiado pela assessoria especializada de Marcio Ishihara, CEO do Bombarco, plataforma digital de negócios náuticos.

“Nas últimas décadas, muitas instituições financeiras tentaram entrar no mercado náutico, mas fracassaram ao tentar copiar fielmente a lógica do financiamento automotivo. Nosso papel foi trazer inteligência de mercado para que o fundo fosse criado sob medida para a realidade da indústria e dos consumidores”, Marcio Ishihara, CEO do Bombarco.

A gestão NX Boats FIDC está a cargo da Sete Partners e da Ouro Preto Investimentos, que levantaram R$ 50 milhões na primeira captação deste fundo.

“Nós sempre nos posicionamos como gestora aberta a novas teses de investimento em FIDCs, explorando nichos que ainda não tinham soluções estruturadas, diante da tendência de desbancarização do crédito tradicional. O fundo NX Boats ilustra bem esse movimento: um mercado em transformação que precisava de crédito para ganhar escala. Com R$ 12,5 bilhões sob gestão, seguimos ampliando nosso portfólio com iniciativas que atendem tanto à necessidade dos clientes quanto às oportunidades dos investidores”, afirma Leandro Turaça, sócio-gestor da Ouro Preto Investimentos.

Com sede em Pernambuco e mais de 700 colaboradores, a NX Boats é um dos maiores estaleiros do país na fabricação de lanchas de 26 a 50 pés, com crescente presença internacional em mercados como EUA e Europa. Entre os dias 18 e 23 de setembro, a empresa participa do São Paulo Boat Show, onde apresentará ao mercado sua nova linha de financiamento, apoiada pelo FIDC.