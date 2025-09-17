Abertura de academias comprova crescimento de jiu-jitsu

O Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) informa que o número de inscritos na competição em 2025 quebrou recordes, com mais de 7300 inscritos. O jiu-jitsu ganhou 50 mil novos seguidores, sendo 95% desse crescimento no YouTube da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Brasileiro, um dos maiores canais de confederações esportivas. Segundo o Ministério dos Esportes, há cerca de 2,5 milhões de praticantes. Esse número representa 1,3% das pessoas que praticam esporte. O jiu-jitsu fica atrás apenas da corrida e da caminhada, em termos de preferência entre atividades físicas.

A tendência de crescimento continua. Até o final do ano, surgirão três novas unidades da Alliance Academia de Jiu-Jitsu, do empresário e esportista Fabio Gurgel. Serão duas nos Estados Unidos (uma em Scottsdale, Phoenix, inaugurada na semana passada e a outra em Jacksonville, na Flórida, que tem negociações de abertura em estágio avançado) e uma em São Paulo (Vila Madalena).

“Meu plano para o futuro é alcançar um milhão de alunos e manter o ritmo de crescimento com três novas academias próprias e 50 associadas por ano na próxima década”, informa Fabio, cujo faturamento é de R$ 30 milhões anuais.

Reconhecido como um dos nomes mais influentes do jiu-jitsu no mundo, Fabio Gurgel está à frente de uma equipe de jiu-jitsu com 15 títulos mundiais e tem academias em 32 países somando quase 300 unidades. Ele soma conquistas também no mundo corporativo, como palestrante e gestor. É convidado por empresas como BTG Pactual (do qual é embaixador), Santander, Novartis, Compas, MDS, Organon e Link School of Business. Nessa atividade, compartilha sua visão de liderança, performance e desenvolvimento humano.

Grande parte de seus ensinamentos está reunida no livro “Inabalável” (2024), em que mostra como os princípios do jiu-jitsu podem transformar a vida de qualquer pessoa. “As virtudes do esporte não são conceitos distantes. São ferramentas práticas para enfrentar desafios com resiliência e equilíbrio”, afirma ele.

Fabio também lidera o Instituto Alliance de Jiu-Jitsu, que oferece oportunidades e suporte a atletas de baixa renda, financiando participações em competições. Além disso, forma professores que levam o esporte e seus valores para comunidades no Brasil e no exterior. “O jiu-jitsu é sobre cuidar das pessoas. No tatame, aprendemos a ter conforto no desconforto, a manter o foco e a disciplina, e a usar os obstáculos como caminho”, diz.

Com presença global em expansão, Fabio Gurgel procura reforçar a Alliance como, segundo diz, “sinônimo de excelência no esporte e exemplo inspirador de liderança e visão de futuro”.