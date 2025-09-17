Novo viaduto em Maringá já impacta comércio local

Em um dos trechos mais movimentados de Maringá (PR), na Avenida Colombo, o avanço de uma importante intervenção urbana já impacta positivamente o tráfego na região: é o novo viaduto da cidade, localizado em frente ao atacarejo VemKiTem. As obras avançam em etapas, com mudanças na mobilidade da região e reflexos no comércio local, segundo comerciantes da área, a exemplo da unidade maringaense da rede VemKiTem. Iniciadas em junho de 2024, as intervenções visam otimizar o fluxo de veículos e pedestres. Com investimento de R$ 49 milhões, o projeto conecta as rodovias BR-317 e BR-376 e já liberou parte do tráfego, reduzindo desvios e semáforos temporários.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) é o responsável por coordenar as alterações que visam melhorar a mobilidade na região. A substituição da antiga rotatória por uma interseção em desnível, o rebaixamento da BR-376 e a criação de novas vias marginais e desvios temporários já alteraram o fluxo do trânsito na região, de acordo com informações da concessionária responsável pela obra. De acordo com o Governo do Paraná, 75% das obras no local já estão concluídas. Com essa conclusão parcial, os acessos ao VemKiTem, que haviam sido impactados na primeira fase do projeto, foram reabertos, permitindo a circulação de veículos até a loja.

Marcos Lima, diretor executivo da rede VemKiTem, destaca a importância dessas melhorias para a experiência do cliente: "Estamos extremamente otimistas com o progresso das obras do novo viaduto em frente à nossa loja. A facilidade de acesso é um fator crucial para nossos clientes, e ver os acessos ao VemKiTem tão mais fluidos nos enche de satisfação. Esta nova fase, que carinhosamente chamamos de 'Novos Caminhos', representa um marco para a nossa loja em Maringá. Estamos preparando uma programação especial para receber os clientes durante a fase de inauguração das novas estruturas".

A expectativa é que a conclusão total das obras altere ainda mais a dinâmica de mobilidade da região, consolidando Maringá como um polo de desenvolvimento e acessibilidade. Com a melhoria dos acessos e a maior fluidez no trânsito da região, o VemKiTem passa a ter chegada facilitada, segundo representantes da rede.

"A melhoria na mobilidade é notável. Nossos clientes já percebem a diferença: menos tempo no trânsito e mais tranquilidade para chegar até nós. No VemKiTem Maringá, a equipe está mobilizada para atender aos clientes no projeto 'Novos Caminhos'. O objetivo é oferecer aos clientes maior facilidade de acesso às instalações após a conclusão das obras”, ressalta Vicente Gouveia, gerente da unidade de Maringá.

Circuito Empreendedor

Em razão do novo momento na região, o VemKiTem prepara uma série de ações e atividades que visam potencializar o comércio e a economia local. Um exemplo disso é o “Circuito Empreendedor”, projeto que irá envolver gestores municipais, comerciantes e empreendedores em geral das cidades de Maringá e do entorno para apresentar novas oportunidades de negócios, segundo representantes do setor, uma vez que a rede de atacarejos tem um mix de mais de 25 mil produtos em seu portfólio, dos mais variados segmentos.

Além disso, ao adquirir produtos na modalidade atacado para revenda, os clientes do VemKiTem encontram condições comerciais voltadas ao empreendedorismo. “Nosso modelo de operação é voltado ao atacarejo, com foco em logística e variedade de produtos. A proposta é atender a comerciantes que buscam alternativas para reposição de estoque”, revela Marcos Lima. São oportunidades assim que a rede pretende apresentar em breve às caravanas do “Circuito Empreendedor”.

Feito no Paraná, vendido em Maringá

A rede de lojas também tem investido na comunidade local, patrocinando e participando de eventos, feiras, shows, além de ter se aproximado de organizações empresariais e da sociedade civil, a fim de tornar o espaço do atacarejo um grande mostruário de produtos fabricados no Paraná.

“Chegamos aqui há pouco menos de 2 anos e estamos nos tornando, cada vez mais, ‘cidadãos paranaenses’, de alma e coração. Quando abrimos as portas em uma nova cidade, procuramos conhecer as pessoas, a terra, a cultura e os costumes locais. Isso nos fez desenvolver uma enorme admiração e um grande carinho pelo público desta região tão importante para o Paraná e para o Brasil”, enfatiza o diretor Marcos Lima, que reforça a abertura da empresa a projetos e causas sociais que também congregam esses valores.

A direção da rede lembra que reúne diversos produtos paranaenses em seu mix, e que esses produtos extrapolam as divisas do estado, chegando a todas as cidades onde o VemKiTem está presente. “Se é feito no Paraná, a gente vende em Maringá e em todo o Brasil”, finaliza Marcos.

Rede VemKiTem | Grupo Bartolomeu

A marca VemKiTem Atacarejo pertence ao Grupo Bartolomeu, presente no cenário atacadista brasileiro há mais de 75 anos. Além de Maringá, a rede de atacarejos tem unidades em São Luís (MA), Goiânia (GO), Valparaíso (GO), Recife (PE) e Fortaleza (CE). O plano de expansão da rede prevê a instalação de 50 unidades VemKiTem em todo o país, nos próximos anos. Com mais de 25 mil diferentes itens em seu portfólio de produtos, o VemKiTem oferece diferentes categorias de produtos no modelo atacarejo para construção, casa, decoração, negócios, além dos segmentos agro, pet, vet, entre outros.

Unidade VemKiTem Atacarejo Maringá

Av. Colombo, 9322 - Chácaras Estilo, Maringá - PR