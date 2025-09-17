Pinta Mundi marca presença na ABF Franchising Expo 2025

Durante os quatro dias de exposição, o estande da Pinta Mundi recebeu um fluxo contínuo de visitantes, composto por empreendedores de diversas regiões do país. O espaço foi utilizado para apresentar de forma detalhada o modelo de franquia, os processos de suporte oferecidos pela franqueadora, os investimentos realizados em marketing e comunicação, além das estratégias de expansão previstas para os próximos anos.

Segundo representantes da marca, a feira também serviu como ambiente para a troca de experiências com outros agentes do mercado, permitindo que potenciais investidores e interessados conhecessem de perto as particularidades da operação. Além do contato direto com novos empreendedores, a participação incluiu a apresentação de informações sobre como a rede organiza sua gestão e acompanha o desempenho das unidades.

O evento resultou em encaminhamentos imediatos. Conforme informou a direção, um contrato de franquia foi formalizado durante a própria feira, com a abertura de uma nova unidade prevista para a cidade de São Paulo.

“O evento proporcionou contatos relevantes para o desenvolvimento da rede. Durante os dias de feira, formalizamos um contrato de franquia para a cidade de São Paulo, fato que demonstra a receptividade do mercado ao nosso modelo de negócio”, destacou Nassim Katri, fundador da Pinta Mundi Tintas.

A Pinta Mundi Tintas afirma que seguirá com o plano de crescimento por meio do sistema de franquias. De acordo com a empresa, a participação na ABF Franchising Expo 2025 foi incorporada ao calendário estratégico de expansão e serviu como oportunidade para reforçar a presença institucional da marca junto ao público empreendedor.

Para a rede, o crescimento estruturado envolve tanto a abertura de novas unidades quanto o fortalecimento das lojas já em operação, por meio de ações de marketing, suporte administrativo e processos de gestão. Nesse sentido, a participação em eventos setoriais é vista como uma ferramenta de relacionamento que contribui para consolidar a marca no mercado de franquias e ampliar a visibilidade do setor de tintas dentro desse universo.