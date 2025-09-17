Rede Total Care investe R$ 1,6 milhão na oftalmologia em SP

A Rede Total Care investe em quatro unidades da Eye Clinic em São Paulo — localizadas na Berrini, Angélica, Santo Amaro e Paraíso — como parte de uma estratégia de expansão e fortalecimento da linha de cuidado oftalmológico na capital paulista. Com um investimento total de mais de R$ 1,6 milhão, os espaços foram modernizados com foco em tecnologia, experiência do paciente e ampliação do acesso a serviços especializados de saúde ocular.

Com capacidade de realizar até 19 mil atendimentos mensais, os espaços oferecem consultas, exames, procedimentos e cirurgias oftalmológicas. “O objetivo é descentralizar o acesso e garantir resolutividade com técnica em diferentes pontos da cidade de São Paulo”, afirma Naiana Cunha, Diretora de Relacionamento Médico e Auditoria da Total Care.

Entre os destaques tecnológicos estão equipamentos como o OCT de alta resolução, que permite avaliação não invasiva e em tempo real da retina; o Crosslinking, que fortalece a córnea e contribui para impedir doenças oculares, por exemplo, a ceratocone, que é uma alteração ocular com sintomas de visão embaçada, sensibilidade à luz e dificuldade para enxergar à noite. A incorporação dessas tecnologias possibilita diagnósticos mais precisos, rapidez no atendimento, apoio à decisão clínica e conforto ao paciente.

As unidades também seguem o padrão internacional do selo de qualidade Qmentum, comprovando os protocolos de desempenho, além de reforçar o compromisso com a segurança, sustentabilidade e boas práticas assistenciais.

Em conjunto, as unidades poderão realizar até 19 mil atendimentos mensais. "Esses investimentos elevam a experiência do paciente e fortalecem a confiança no cuidado ocular", destaca Naiana.

Com a expansão, a Rede Total Care avança no objetivo de se consolidar como um ecossistema de saúde integrado, resolutivo e promove o acesso a uma assistência oftalmológica.