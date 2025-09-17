Assine
Outsourcing de TI adota IA para antecipar problemas

O uso da IA como diferencial estratégico é uma realidade na maioria dos negócios

DINO
17/09/2025 10:41

A adoção de inteligência artificial (IA) em serviços de outsourcing de TI avança com força, permitindo que empresas monitorem equipamentos em tempo real e antecipem falhas antes que impactem o negócio. Estudos recentes indicam que 78% das organizações já utilizam IA em ao menos uma função corporativa em 2024 — uma evolução significativa em relação aos 55% registrados um ano antes McKinsey & Company.

Além disso, o mercado de IA generativa deve alcançar US$ 109,37 bilhões em 2030, segundo projeção da Grand View Research.” 

Para Roberto Sobrinho, CEO da DJ Locação: “A inteligência artificial aplicada ao outsourcing de TI transforma serviços reativos em soluções proativas, garantindo continuidade e confiança nas operações.”

Esses avanços mostram que a integração entre IA e outsourcing de TI está em desenvolvimento contínuo, apoiada por pesquisas e investimentos crescentes no setor, e já figura como parte relevante da transformação digital em curso.

Sobre a DJ Locação
A DJ Locação é uma empresa brasileira com ênfase em outsourcing de equipamentos de TI. Com mais de 20 anos de atuação, oferece diferentes modelos de contratação, como HaaS e PCaaS, atendendo organizações públicas e privadas em diversas regiões do país. Seu portfólio inclui a gestão completa de dispositivos de tecnologia, suporte técnico e iniciativas alinhadas a boas práticas de sustentabilidade e eficiência operacional.



Website: https://www.linkedin.com/company/dj-locacao-de-equipamentos-de-ti

