A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO™ ANUNCIA OS INDICADOS À 26.A ENTREGA ANUAL DO LATIN GRAMMY®

A Academia Latina da Gravação™ anunciou os indicados para a 26.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, a proeminente distinção internacional que celebra a excelência da música latina e único prêmio concedido entre profissionais da indústria da música. A votação durante o Processo de Premiação é realizada por criadores de música que são membros da A Academia Latina, representando os vários gêneros e campos criativos, incluindo artistas, compositores, produtores, engenheiros de gravação e mixagem.

A categoria Álbum do Ano deste ano conta com um grupo excepcional de criadores de diversos gêneros que refletem a diversidade da música latina e sua crescente influência cultural em todo o mundo: Rauw Alejandro, Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose e Alejandro Sanz.

Além disso, uma nova área (Mídias Visuais) e duas categorias (Melhor Música para Mídias Visuais e Melhor Canção de Raízes) foram adicionados ao Processo de Premiação do Latin GRAMMY® deste ano.

O grupo inaugural de indicados para a categoria Melhor Música para Mídias Visuais inclui Cabra, Federico Jusid, Pedro Osuna, Camilo Sanabria e Gustavo Santaolalla.

Da mesma forma, o primeiro grupo de indicados para a categoria Melhor Canção de Raízes apresenta um conjunto impressionante de artistas consagrados e novatos, além de uma mistura inovadora de gêneros dentro de uma faixa específica: Marco Daniel Borrero, Bad Bunny, El David Aguilar, Catalina García Barahona, Luis Amed Irizarry, Natalia Lafourcade, Tato Marenco, William Martínez, Marcos Efrain Masis, Luis Enrique Mejia, Juan Carlos Mindinero Satizabal, Jay Anthony Núñez, Fernando Osorio, Rodner Padilla, Flor Morales Ramos, Julio Reyes Copello e Roberto Jose Rosado Torres.

A categoria Melhor Artista Revelação mais uma vez apresenta um conjunto único de indicados, cuja diversidade reafirma o compromisso da A Academia Latina de oferecer oportunidades a todos os artistas. Os indicados deste ano são Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes e Ruzzi.

“Temos o prazer de apresentar os indicados deste ano para a 26.a Entrega Anual do Latin GRAMMY”, disse Manuel Abud, CEO da A Academia Latina da Gravação. “O impacto da música latina em nível global continua crescendo, e todos os artistas indicados refletem sua grande diversidade e riqueza, ao mesmo tempo em que preservam os sons icônicos que tornam nossa música única.”

Os indicadosà26.a Entrega Anual do Latin GRAMMY foram selecionados em 60 categorias e refletem uma ampla gama de artistas que lançaram gravações durante o período de elegibilidade (1 de junho de 2024 a 31 de maio de 2025). Todas as músicas consideradas para indicação devem ser novas e conter uma porcentagem mínima de conteúdo lírico (60%) em espanhol, português ou qualquer idioma regional nativo.

A rodada final de votação para determinar os ganhadores do Latin GRAMMY® terá início em 1 de outubro de 2025. A 26.a Entrega Anual do Latin GRAMMY será realizada na quinta-feira, 13 de novembro de 2025, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. A transmissão de três horas será produzida pela TelevisaUnivision, a empresa de mídia em espanhol líder no mundo, e será transmitida pelas plataformas da TelevisaUnivision nos Estados Unidos, com início às 20h (horário da costa leste dos EUA), precedida por um pré-show de uma hora com início às 19h (horário da costa leste dos EUA).

A seguir está a lista de indicados em algumas das categorias gerais. Para a lista completa dos indicados em todas as 60 categorias, por favor, visite: LatinGRAMMY.com.

Gravação do Ano

“Baile inolvidable” – Bad Bunny

“DtMF” – Bad Bunny

“El día del amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Desastres fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

“Lara” – Zoe Gotusso

“Si antes te hubiera conocido” – Karol G

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“Ao teu lado” – Liniker

“Palmeras en el jardín” – Alejandro Sanz

Álbum do Ano

Cosa nuestra – Rauw Alejandro

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces – Gloria Estefan

Puñito de Yocahú – Vicente García

al romper la burbuja – Joaquina

Cancionera – Natalia Lafourcade

Palabra de to’s (seca) – Carín León

Caju – Liniker

En las nubes - con mis panas – Elena Rose

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Canção do Ano

“Baile inolvidable” – Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

“Bogotá” – Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores (Andrés Cepeda)

“Cancionera” – Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade)

“DtMF” – Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, compositores (Bad Bunny)

“El día del amigo” – Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)

“Otra noche de llorar” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

“Palmeras en el jardín” – Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz)

“Si antes te hubiera conocido” – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, compositores (Karol G)

“#Tetas” – Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)

“Veludo marrom” - Liniker, compositora (Liniker)

Melhor Artista Revelação

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

