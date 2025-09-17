Thredd e Reap anunciam parceria internacional para expandir programas de cartões

Thredd, o principal processador mundial de pagamentos de última geração, anunciou hoje a expansão de sua parceria com a Reap, uma fintech multinacional que oferece programas de cartões com stablecoins, emissão de cartões com stablecoins de marca branca e uma plataforma de pagamentos internacionais que oferece pagamentos em moeda fiduciária em escala. O Thredd irá fornecer a infraestrutura de missão crítica que impulsiona os programas de cartões físicos e virtuais da Reap, ao permitir a expansão da empresa aos EUA eàAmérica Latina.

À medida que a Reap cresce e se expande através de uma infraestrutura habilitada para stablecoins, foi confiado ao Thredd o suporte com autorização, processamento de transações, controles de fraude, tokenização e integração de carteira digital.

Desde a parceria em 2021, o Thredd permitiu que a Reap passasse de milhares de transações mensais com cartão a milhões. Mediante equipes dedicadas de soluções e suporte do Thredd, a Reap agora gerencia altos volumes de transações por segundo (TPS), integra pagamentos baseados em stablecoins e opera com suporte técnico e de conta 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajudando os clientes a lançar programas com confiança.

"Esta cooperação permite que a Reap se concentre na inovação de produtos, enquanto o Thredd sustenta sua expansão, permitindo que clientes corporativos, B2B e B2B2C, sobretudo em mercados em rápida evolução, emitam cartões com rapidez e segurança", disse Jim McCarthy, Diretor Executivo do Thredd. "Desde o projeto inicial até a tokenização e proteção contra fraudes, nossa infraestrutura foi criada para lidar com um crescimento ambicioso e necessidades complexas."

“Temos o prazer de firmar parceria com o Thredd para levar infraestrutura habilitada de stablecoins a nossos clientes nos principais corredores comerciais, para uma movimentação de dinheiro mais eficiente", disse Daren Guo, Cofundador da Reap. "Após o forte crescimento de nossos negócios, visamos expandir nossa infraestrutura para que os clientes possam conectar e otimizar melhor suas operações financeiras com nossas contas empresariais integradas e soluções financeiras incorporadas."

A parceria entre o Thredd e a Reap demonstra como a infraestrutura modular de pagamentos, com suporte do profundo conhecimento técnico, capacita as fintechs a expandir operações além das fronteiras, transformando com rapidez os programas de cartões em infraestrutura mundial cotidiana.

Sobre a Reap

A Reap é uma empresa multinacional de tecnologia financeira que permite conectividade e acesso financeiro para empresas em todo o mundo mediante infraestrutura habilitada para stablecoins.

Nossa missão é transformar o panorama financeiro em um espaço mais interconectado para movimentação eficiente de dinheiro, ao unir finanças tradicionais com ativos digitais, conectando economias distintas e mercados financeiros importantes. A Reap foi uma das primeiras líderes na Ásia a incorporar stablecoins em nossas soluções.

Em 2024, a Reap processou bilhões em fluxos de transações financiadas por stablecoins, que refletem a rápida adoção de stablecoins por empresas a nível mundial. De cartões corporativos habilitados para stablecoins a pagamentos internacionais, simplificamos as operações financeiras e capacitamos empresas a crescer com nossas contas empresariais integradas e soluções financeiras incorporadas.

A Reap é uma empresa da série A respaldada por uma sólida rede de investidores, incluindo Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital e outros. Fundada em 2018 em Hong Kong, a Reap emprega atualmente mais de 200 pessoas ao redor do mundo, sendo reconhecida recentemente como uma estrela em ascensão na lista "100 To Watch" da Forbes Ásia (2023).

Mais informações sobre o Reap podem ser encontradas em reap.co.

Sobre o Thredd

O Thredd é o parceiro confiável de processamento de pagamentos de última geração para inovadores que buscam modernizar suas ofertas de pagamento a nível mundial. Processamos bilhões de transações de débito, pré-pago e crédito ao ano, atendendo mais de 100 fintechs, bancos digitais e provedores de financiamento integrado, de consumidores a empresas, em 47 países. Saiba mais em https://www.thredd.com

