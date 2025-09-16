CSC Digital Brand Services anuncia integração com Recon da CrowdStrike Falcon Adversary Intelligence para acelerar detecção e aplicação de medidas contra domínios maliciosos.

CSC, líder mundial como registrador de domínio de classe empresarial e provedor de proteção de marcas online, anunciou hoje na Fal.Con 2025 uma nova integração das ofertas de segurança de domínios da CSC com a plataforma de segurança cibernética CrowdStrike Falcon®. A integração com a Recon, uma capacidade central dentro da Falcon Adversary Intelligence, permite que as organizações acelerem a detecção e remoção de domínios maliciosos, reduzindo a exposição a phishing, fraude e abuso de marcas.

À medida que o crime cibernético alcança níveis sem precedentes, os adversários exploram cada vez mais ativos digitais, marcas e a infraestrutura do sistema de nomes de domínio (DNS). As defesas tradicionais ignoram com frequência os portfólios de domínio, deixando as organizações vulneráveis ??a falsificação, personificação e invasão de contas. A CSC e a CrowdStrike estão se unindo para preencher esta lacuna com uma solução abrangente que integra inteligência avançada de ameaças, detecção rápida e fiscalização mundial.

Através desta integração, os clientes podem:

Aproveitar a capacidade da Falcon Adversary Intelligence da Recon para identificar domínios maliciosos que têm como alvo sua organização

Enviar instantaneamente solicitações de remoção diretamente para a equipe da CSC

Confiar na experiência da CSC em segurança de domínio empresarial e proteção de marcas, incluindo gestão de remoção de ponta a ponta, proteção de portfólio de domínios e aplicação de medidas contra fraudes, phishing e campanhas de representação falsa.

"Esta parceria representa um salto significativo em proteger empresas contra ataques cibernéticos sofisticados, incluindo aqueles impulsionados por IA", afirma Ihab Shraim, Diretor de Tecnologia e Vice-Presidente Sênior de Serviços de Marcas Digitais da CSC. "Ao combinar a experiência internacional em fiscalização da CSC com os recursos de inteligência e detecção da CrowdStrike, oferecemos uma defesa proativa que começa no nível de domínio. As organizações agora têm acesso diretoàfiscalização por meio do console da plataforma Falcon."

"Na CSC, nossa missão é proteger as marcas mais confiáveis ??do mundo contra falsificação de identidade e ameaças de DNS", disse Vincent D’Angelo, Diretor Sênior de Desenvolvimento de Negócios da CSC. "Junto com a CrowdStrike, estamos equipando as empresas com a inteligência e a resiliência necessárias para se antecipar às ameaças em constante evolução."

"A segurança de domínios é um risco que afeta o conselho administrativo e que muitas vezes é negligenciado", afirma Daniel Bernard, Diretor Comercial da CrowdStrike. "Ao incorporar a CSCàRecon, oferecemos aos clientes uma solução integrada que reúne inteligência contra ameaças e fiscalização de domínios em um só lugar. Esta parceria ajuda as organizações a deter adversários com mais rapidez, ao fechar uma lacuna crítica em sua superfície de risco digital."

As ofertas da CSC já estão disponíveis para compra através do CrowdStrike Marketplace, um destino único para o ecossistema de classe mundial de produtos de segurança compatíveis com o CrowdStrike. Para saber mais, acesse a CSC listing no CrowdStrike Marketplace ou visite a CSC no estande nº 2008 da Fal.Con 2025 para uma demonstração de integração da Recon.

Sobre a CSC

A CSC é a provedora confiável de inteligência em segurança e ameaças escolhida pela Forbes Global 2000 e pelas 100 Melhores Marcas Globais (Interbrand®) com foco em segurança e gestão de domínios, além de proteção de marcas digitais e fraudes. À medida que empresas internacionais investem significativamente em sua postura de segurança, nossa plataforma DomainSec? pode ajudá-las a compreender as descontinuidades de segurança cibernética existentes e proteger seus ativos digitais e marcas online. Ao aproveitar a tecnologia de propriedade da CSC, as empresas podem consolidar sua postura de segurança para se proteger contra vetores de ameaças cibernéticas que visam seus ativos online e a reputação da marca, ao ajudá-las a evitar perdas devastadoras de receita. A CSC também oferece proteção de marcas online – a combinação de monitoramento de marcas online e atividades de fiscalização – com uma visão multidimensional de diversas ameaças fora do firewall e foco em domínios específicos. Serviços de proteção contra fraudes que combatem o phishing nos estágios iniciais do ataque complementam nossas soluções. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC possui escritórios nos EUA, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa internacional capaz de operar onde quer que nossos clientes estejam, e alcançamos isto ao empregar especialistas em todas as empresas que atendemos. Acesse cscdbs.com.

