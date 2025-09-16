Netmore assume operações comerciais da rede LoRaWAN da American Tower no Brasil em transição estratégica

O Netmore Group, operadora líder de redes para IoT massiva, anunciou que assumirá o controle das operações comerciais da rede LoRaWAN no Brasil, atualmente gerida pela American Tower Corporation (ATC). Com efeito imediato, a Netmore passa a ser integralmente responsável pela base de clientes, pelo gerenciamento da rede e pela prestação de serviços, assegurando que os clientes em toda a região tenham acesso a conectividade IoT de nível de operadora, respaldada por acordos de nível de serviço.

Essa transação representa uma progressão natural do investimento da Netmore no Brasil, após a aquisição da operadora de rede Everynet, que tinha uma parceria com a ATC para fornecer conectividade LoRaWAN em todo o país. Com foco na melhoria do desempenho da rede e na prestação de serviços de qualidade superior, a Netmore planeia aplicar a sua experiência na implantação de redes para projetos de grande escala na região, incluindo medição de água e gás, agricultura, transporte e logística, cidades inteligentes e outros casos de uso de IoT.

“O Brasil representa um mercado dinâmico e em rápido crescimento para soluções de IoT, e essa expansão das operações da Netmore fortalece nossa capacidade de atenderàcrescente demanda regional por transformação digital e iniciativas voltadasàsustentabilidade”, afirma Ove Anebygd, CEO do Netmore Group. “Nossos investimentos contínuos na construção e densificação da infraestrutura de rede regional, aliados ao estabelecimento de operações locais, reforçam o compromisso da Netmore em oferecer conectividade global de IoT com foco local no cliente.”

A transação representa mais um marco importante na evolução da conectividade de redes de IoT no Brasil e em toda a América Latina. A abordagem da Netmore de implantar redes robustas e resilientes, apoiadas por uma arquitetura multicamadas — desde implantações em torres de médio porte até ambientes urbanos densos — apoia a adoção de soluções de IoT industriais e municipais em escala e traz um novo nível de confiabilidade ao ecossistema de IoT.

Gustavo Zarife, vice-presidente da Netmore para a América do Sul, acrescenta: “Nossa abordagem enfatiza a estabilidade e a densificação da rede em regiões-chave, oferecendo desempenho de nível de operadora, respaldado por mais de dez anos de experiência em operações LoRaWAN globalmente. Isso faz parte do ‘Netmore Way’: uma metodologia comprovada que combina excelência técnica, SLAs formais e investimento sustentável em infraestrutura.”

Para informações adicionais, entre em contato com a Netmore em: https://netmoregroup.com/contact-us/

Sobre o Netmore Group

O Netmore Group é o operador de rede líder global em IoT massiva, impulsionando as soluções mais avançadas e sustentáveis para serviços públicos, edifícios, cidades e demais setores que se beneficiam de ambientes conectados por sensores. Com mais de uma década de inovação e liderança no desenvolvimento de plataformas de IoT e operações de rede, a Netmore segue definindo o padrão de excelência no setor. Presente em 18 países, a empresa conta com o respaldo estratégico do investidor nórdico em infraestrutura, Polar Structure.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250915364661/pt/

Assessoria de Mídia:

James Gerber

Crackle Communications

+1 508-233-3391

netmore@cracklepr.com

Contato com a Netmore:

Ken Lynch

Vice-presidente de Marketing Global

+1 617-877-5393

ken.lynch@netmoregroup.com