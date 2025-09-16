Estúdios residenciais no Arpoador seguem integração urbana

No Arpoador, a oferta de estúdios residenciais cresce em sintonia com a integração urbana. Dados da Ademi-RJ apontam aumento na procura por imóveis compactos, localizados próximos a transporte, comércio e lazer.

No âmbito econômico geral, o Sinduscon-Rio aponta o aumento do Valor Geral de Vendas (VGV) como sinal de aquecimento do mercado; “crescer assim e manter o crescimento não é tarefa fácil, mas não se trata de sorte: estamos colhendo os frutos da modernização da legislação, a partir do Plano Diretor”, destacou Marcos Saceanu, presidente da ADEMI-RJ.

O empreendimento Arpx Studios, situado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1380, no bairro Arpoador, insere-se em uma área que compõe a integração entre praias e áreas residenciais de alto padrão na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O projeto prevê a construção de um edifício com 14 pavimentos, oferecendo unidades em diferentes tipologias studios, double studios, up gardens e coberturas com metragens diversas. As unidades possuem iluminação natural e ventilação cruzada, elementos relacionados ao conforto ambiental.

O entorno do Arpx Studios Arpoador apresenta conectividade urbana, com proximidade entre as praias de Copacabana e Ipanema, além de acesso facilitado a restaurantes, academias, supermercados, escolas de surfe e ciclovias.

O lançamento desse tipo de condomínio ocorre em momento de aquecimento do mercado imobiliário de estúdios no Rio de Janeiro. Dados do Sinduscon Rio e da Brain Inteligência Estratégica apontam que no primeiro quadrimestre de 2025, imóveis de luxo representaram cerca de 43% dos novos lançamentos na cidade, demonstrando uma tendência de valorização.

