Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Perfil genômico impulsiona avanços na medicina personalizada

Nova tecnologia da Thermo Fisher Scientific detecta ampla gama de alterações genômicas em mais de 500 genes e amplia o acesso à oncologia de precisão na América Latina

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
16/09/2025 15:54

compartilhe

Siga no
x
Perfil genômico impulsiona avanços na medicina personalizada
Perfil genômico impulsiona avanços na medicina personalizada crédito: DINO

O Brasil enfrenta um desafio crescente no combate ao câncer, com a estimativa de mais de 700 mil novos casos por ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). No mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) projeta mais de 20 milhões de novos casos anuais até 2025, reforçando a urgência de soluções inovadoras para diagnóstico precoce e tratamento.

A medicina de precisão — abordagem que busca terapias mais individualizadas e eficazes — depende diretamente de soluções que entreguem resultados moleculares completos e rápidos. É nesse contexto que a Thermo Fisher Scientific, companhia global a serviço da ciência, lança o Oncomine™ Comprehensive Assay Plus, disponível no Sistema Ion Torrent Genexus, que possibilita traçar um perfil genômico abrangente (CGP) de tumores, com resultados no dia seguinte, e de maneira totalmente automatizada.

A partir de uma única amostra de tecido tumoral, o painel analisa 517 genes identificando alterações genéticas que podem estar associadas ao desenvolvimento e progressão da doença. O grande diferencial está na velocidade: os resultados, que antes poderiam levar semanas para serem concluídos, agora estão disponíveis já no dia seguinte.

A análise CGP funciona como um "retrato genético" completo do tumor, identificando centenas de alterações no DNA que podem ser responsáveis pelo surgimento e pela evolução da doença. Com essas informações, a equipe clínica consegue compreender melhor as características biológicas únicas de cada tumor e direcionar o cuidado mais adequado.

O novo painel da Thermo Fisher também detecta biomarcadores e assinaturas genômicas relevantes para o direcionamento terapêutico, incluindo:

  • Carga Mutacional Tumoral (TMB) – quantidade de mutações presentes no DNA do tumor;
  • Instabilidade de Microssatélites (MSI) – alterações em regiões específicas do DNA que podem indicar maior resposta a imunoterapias;
  • Deficiência de Recombinação Homóloga (HRD) – falha na capacidade da célula de reparar danos no DNA, o que pode aumentar a sensibilidade a certos medicamentos.

A solução, integrada no Sistema Genexus, permite um fluxo de trabalho totalmente automatizado, da amostra inicial ao laudo final, o que minimiza a intervenção manual, acelerando a análise e aumentando a precisão dos resultados. A automação também torna o sequenciamento de nova geração (NGS) mais acessível a laboratórios com diferentes níveis de experiência, permitindo que hospitais e centros de pesquisa em todo o país utilizem um recurso que antes estava disponível apenas em instituições com alta especialização.

“Avançar na compreensão do câncer significa acelerar descobertas. Desenvolvemos soluções como essa com um propósito claro: oferecer aos pesquisadores e profissionais de saúde ferramentas que unam abrangência, precisão e agilidade, para que o tempo — tão crucial no tratamento oncológico — seja um aliado e não um obstáculo’, completa Beatriz.

Para mais informações sobre o Oncomine Comprehensive Assay Plus no Sistema Genexus, basta acessar: thermofisher.com/oncomine-ocaplus.

Disclaimer: As soluções mencionadas neste material são rotuladas como RUO (Research use only), os quais se destinam ao uso exclusivo em pesquisa. A utilização desses produtos para fins de diagnóstico é de inteira responsabilidade do serviço de saúde que deverá atender aos requisitos contidos na RDC 978/2025 da ANVISA, Artigos 157 a 164 da subseção I que tratam do desenvolvimento de metodologia própria.

 

 
 
 


Website: https://www.thermofisher.com/br/en/home.html

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay