Johnson Controls celebra 150 anos da marca York na Febrava 2025

Empresa retorna ao evento AVACR da América Latina para expor seu conjunto de soluções de mercado

16/09/2025 14:58

A Johnson Controls marca presença em mais uma edição da Febrava, feira da indústria AVACR (Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração) da América Latina, realizado entre os últimos dias 9 e 12 de setembro no São Paulo Expo. A empresa e suas principais marcas (York, Metasys, Simplex, Tyco, Frick e Sabroe, entre outras) apresentarão um portfólio abrangente em AVACR, controles, soluções digitais, detecção de incêndio, peças, serviços e manutenção. Além disso, haverá uma celebração especial pelos 150 anos da marca York.

Ocupando uma área de 120 metros quadrados, o estande da Johnson Controls será um ponto de encontro de clientes, prospects e parceiros do setor. “Por sua importância para o mercado brasileiro e latino-americano, a Febrava é uma grande oportunidade para os visitantes conhecerem e se aprofundarem em todas as soluções da York, que há décadas oferece desempenho, sustentabilidade e confiabilidade para a indústria”, afirma João Paulo Oliveira, diretor de Latam Digital & Service Growth da Johnson Controls.

A participação na Febrava é parte da estratégia de fortalecer a marca York e alavancar novos negócios no país, onde se destaca a forte demanda em setores como hospitais, data centers, shopping centers, edificações corporativas, universidades e aeroportos, entre outros. “A palavra de ordem no setor AVCR é 'pró-conforto', e nos próximos anos, veremos cada vez mais negócios baseados em soluções que entregam sustentabilidade, eficiência e qualidade”, projeta Oliveira.

Além de expor os principais produtos e soluções da empresa, o estande da Johnson Controls será um espaço para compartilhar conhecimento, por meio de uma série de palestras e workshops diários. 

Para mais informações da Johnson Controls na Febrava 2025 e para fazer o credenciamento gratuito, basta acessar a página da empresa no site do evento.

