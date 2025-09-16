FireMon impulsiona expansão na América Latina, estabelecendo parceria com empresas no Brasil e no México para definir o padrão de segurança de rede moderna, do básico ao avançado

A FireMon, empresa líder em segurança de rede e gerenciamento de políticas de firewall, anunciou hoje a aceleração do seu impulso na América Latina, impulsionado pela forte atração de clientes no Brasil e no México e por um profundo compromisso com a região. Com líderes experientes em segurança, apoiados por talentos de engenharia de vendas na região, equipes de sucesso do cliente e uma rede de canais robusta, a FireMon está oferecendo a visibilidade, a conformidade e a automação que as empresas exigem atualmente.

Jose Ortega, diretor de Vendas para a região Norte da América Latina, construiu fortes relações com organizações dos setores público e privado em toda a região. Com mais de 15 anos de experiência nos mercados dos EUA e da América Latina, Ortega ajudou a transformar o Norte da América Latina em uma das regiões mais lucrativas e de crescimento mais rápido da empresa. Sua trajetória inclui a liderança de iniciativas de desenvolvimento de negócios, o estabelecimento de parcerias estratégicas de canais e a orientação de equipes de vendas em períodos de crescimento e expansão sustentados. Sob sua liderança, a FireMon continua a ampliar sua rede de VARs, revendedores e parceiros de tecnologia para fortalecer sua posição na América Latina, alinhando-se aos objetivos corporativos.

Na região Sul da América Latina, Roberto Dud, diretor de Vendas para a região, é um dos principais impulsionadores do sucesso da FireMon. Sediado em São Paulo, ele traz quase uma década de experiência em cibersegurança, liderando o crescimento dos negócios e o desenvolvimento de canais em toda a região. Dud tem um histórico comprovado na construção de parcerias estratégicas, na expansão da presença regional e na entrega de iniciativas que aceleram a geração de receita enquanto fortalecem o ecossistema de cibersegurança. Sua trajetória abrange engenharia, pré-vendas e suporte a clientes corporativos, com uma reputação de superar desafios complexos em diversos setores. Ele redefiniu as expectativas dos clientes em mercados historicamente dominados por fornecedores tradicionais, posicionando a FireMon como o padrão moderno em gestão de políticas de rede.

A empresa também está expandindo sua presença por meio de recursos de suporte dedicados, incluindo Talia LaVache, agora sediada na Cidade do México, para fortalecer o engajamento do cliente e garantir uma experiência consistente e localizada em toda a região.

Juntos, Ortega, Dud e as equipes de suporte regional da FireMon permitem que a empresa se envolva profundamente com os clientes e o vasto ecossistema de parceiros, agilize a implementação e forneça parceria prática em todas as etapas do ciclo de vida da segurança. Seja navegando pela conformidade regional, integrando-seàinfraestrutura local ou avançando no Zero Trust, elas entregam resultados que as equipes globais não conseguem replicar.

“Trata-se de assumir nossa vantagem competitiva. José e Roberto não são apenas presença local; são operadores com verdadeira influência. Eles conquistaram a confiança dos ambientes empresariais mais complexos da região”, afirmou Kristen Twining, vice-presidente sênior de Vendas para as Américas na FireMon. “A América Latina não precisa de mais um fornecedor; precisa de um parceiro capaz de oferecer visibilidade, automação e controle em ambientes híbridos. Esse parceiro é a FireMon.”

O FireMon Insights revela que 60% dos firewalls falham nas verificações iniciais de conformidade, uma vulnerabilidade crítica que expõe as organizações a interrupções operacionais, desafios de conformidade e perdas financeiras. À medida que as organizações da América Latina aceleram a adoção do Zero Trust, microssegmentação e segurança orientada por políticas, a demanda por visibilidade, automação e melhoria contínua nunca foi tão grande.

Inovações recentes, como o FireMon Insights e a integração com o Illumio, permitem que as empresas comparem o desempenho, automatizem a segurança e fortaleçam as políticas de firewall e segmentação em escala. Essa combinação posiciona a FireMon não apenas como uma provedora de soluções, mas como uma facilitadora de negócios em toda a América Latina.

Com o mercado de gerenciamento de políticas de segurança de rede (NSPM) estimado em quase US$ 35 bilhões globalmente até 2032, a plataforma extensível e multifornecedor da FireMon representa uma oportunidade expressiva para revendedores, MSSPs e parceiros de tecnologia impulsionarem seu crescimento. A expansão da equipe da empresa nas Américas reforça sua capacidade de atender clientes e parceiros com ainda mais eficiência e agilidade.

“Estamos vendo a maré mudar. Do México ao Brasil, as empresas estão exigindo melhores insights, melhor desempenho e melhor suporte, e a FireMon oferece os três”, disse Nicole Stavroff, vice-presidente de Canais e Alianças Mundiais.

“Temos fortalecido nossa presença e foco na América Latina e estamos realmente começando a sentir o impulso. É muito gratificante ver o entusiasmo de nossos parceiros de canal e aliança com nossas soluções integradas e como os clientes estão respondendo ao valor que lhes oferecemos. Estamos ansiosos para continuar nosso crescimento na América Latina.”

Sobre a FireMon

A FireMon é líder global em gerenciamento de políticas de firewall, capacitando empresas a controlar riscos, otimizar operações e escalar com segurança em ambientes híbridos, em nuvem e locais. Com a confiança de mais de 1.700 organizações em mais de 70 países, a FireMon automatiza o gerenciamento de políticas de segurança de redes corporativas para as infraestruturas de firewall mais complexas do mundo.

Como uma empresa liderada por seus fundadores, a FireMon está redefinindo a proteção de infraestrutura por meio de uma governança inteligente de políticas, permitindo controle centrado em ativos, prontidão para o modelo Zero Trust e clareza operacional em escala. Apoiada por índices líderes de satisfação do cliente, como o Net Promoter Score, e um foco incansável no sucesso dos clientes, a FireMon garante que a segurança se torne um impulsionador estratégico — e não um obstáculo. Saiba mais em FireMon.com e no Blog da FireMon.

