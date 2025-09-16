iBASIS e XLSMART anunciam contrato de serviço de gestão estratégica para administrar tráfego de autenticação móvel nacional e internacional

iBASIS, líder em oferecer soluções de comunicação para operadoras e participantes digitais a nível mundial, e PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), anteriormente conhecida como PT XL Axiata Tbk e PT Smartfren Telecom Tbk, anunciaram hoje a assinatura de um Contrato de Serviço de Gestão concebido para melhorar a eficiência e a segurança do tráfego de Autenticação Móvel entregue na rede XLSMART.

Este contrato é parte essencial da estratégia a longo prazo da XLSMART para intensificar seus negócios corporativos e serviços digitais. A iBASIS irá atuar como o único gateway autorizado internacional e nacional para o tráfego de Autenticação Móvel nos prefixos de rede da XLSMART. O principal benefício desta cooperação é a segurança aprimorada aos clientes da XLSMART, ao garantir que todas as solicitações de autenticação móvel sejam transportadas pelo canal iBASIS autorizado e legítimo. O contrato define um conjunto abrangente de responsabilidades que visam otimizar o transporte, as operações e a integridade da autenticação, além de fornecer inteligência empresarialàXLSMART no ecossistema de Autenticação Móvel em rápida evolução.

"A parceria com a iBASIS nos permite otimizar a agregação e o transporte seguro do tráfego de autenticação móvel em todo o mercado", disse Feby Sallyanto, Diretor de Soluções Empresariais Corporativas na XLSMART. "Sua rede mundial, combinada com profunda experiência no mercado de produtos de voz, operações e desenvolvimento de negócios, garante uma entrega perfeitaànossa rede."

"Estamos honrados por termos sido selecionados pela XLSMART como seu parceiro para autenticação móvel e totalmente comprometidos em oferecer serviços administrados de modo abrangente que ajudem a reforçar a liderança de mercado da XLSMART", disse Patrick George, Diretor Executivo da iBASIS. "Com nossa infraestrutura avançada, volume incomparável de relacionamentos com clientes e inteligência estratégica de mercado mundial, daremos suporteàXLSMART em prover autenticação legítima e transparente a clientes em todo o mundo, ao aproveitar novas oportunidades e impulsionar a inovação contínua em campo."

O modelo de serviço administrado da iBASIS para Autenticação Móvel proporcionaàXLSMART controle e visão completa do tráfego de Autenticação Móvel. A XLSMART também se beneficia do monitoramento e gestão do tráfego em tempo real da iBASIS, além de recomendações estratégicas com base nas tendências de mercado em evolução, permitindo que a XLSMART otimize seu portfólio de autenticação.

Sobre a iBASIS

A iBASIS é líder em oferecer soluções de comunicação, permitindo que operadoras e participantes digitais ao redor do mundo operem e se transformem. A iBASIS é a primeira especialista independente em comunicações e provedora IPX de primeiro nível, com mais de 800 destinos LTE. Atualmente, a iBASIS atende mais de 1.000 clientes em 28 localidades a nível mundial. A iBASIS otimiza a conectividade, a qualidade e a segurança internacionais para que os clientes obtenham altos retornos em voz, mensagens SMS A2P, dados móveis, roaming 5G e IoT.

Sobre a XLSMART

A PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk ("XLSMART" ou "IDX: EXCL") é a mais nova empresa de telecomunicações integradas da Indonésia, formada pela fusão da PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk e PT Smart Telecom. Com o espírito de "inovação com o coração", a XLSMART está aqui para liderar a era digital da Indonésia, ao fornecer conectividade inclusiva e confiável, e se preparar para encarar o futuro a mais de 82,6 milhões de clientes em todo o país.

Com um legado de excelência tecnológica e atendimento ao cliente de duas grandes empresas, a XLSMART combina a experiência da XL Axiata em serviços móveis, que continua sendo parte do Axiata Group, com as inovações da Smartfren em serviços 4G, VoLTE e eSIM como parte do Sinar Mas Group.

Com o lema "Juntos, Avançando Sem Limites", a XLSMART está comprometida em promover a inclusão digital, acelerar o progresso nacional e criar valor a longo prazo para a Indonésia.

Contato de mídia da iBASIS

Jason McGee-Abe

26FIVE Global Lab

iBASIS@26FIVE.com

+ 44 7970 237682