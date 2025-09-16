Caneca personalizada é um presente para diferentes ocasiões

Projeções da Business Research Insights, empresa especializada em análises financeiras, revelam que o mercado global de presentes personalizados pode chegar a US$ 54 bilhões (R$ 294 bilhões, na cotação atual) até 2033. Em 2024, a expectativa de avanço do setor era de apenas US$ 29 bilhões (R$ 158 bilhões).



Para Mayara Becker, proprietária da AShow Presente, o custo acessível, a durabilidade e a variedade de estilos fazem com que os objetos personalizados atendam tanto ao público que busca presentear alguém querido, quanto empresas que desejam fortalecer sua marca por meio de brindes criativos.

“As canecas personalizadas, especificamente, se tornaram populares no Brasil porque unem funcionalidade e significado. Diferente de presentes genéricos, elas carregam uma identidade própria: podem trazer fotos, frases especiais, ilustrações ou até mesmo o logotipo de uma empresa. Isso pode transformar um item simples do dia a dia em algo exclusivo”, pontua.



Para a empresária, a caneca personalizada é um presente versátil que pode ser considerado em datas comemorativas como aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Natal, pois pode ser personalizada com fotos, frases carinhosas ou mensagens que reforçam o vínculo afetivo.

“Também é uma opção em ocasiões como casamentos, noivados, formaturas e despedidas, já que funciona como uma lembrança duradoura daquele momento. O diferencial está em poder traduzir emoções em um objeto prático e de uso diário”, diz.

Becker destaca que, além do uso pessoal, as canecas podem ser estratégicas em situações corporativas, em ações de endomarketing, fortalecendo a cultura organizacional e o sentimento de pertencimento entre os colaboradores, clientes e parceiros.

“Já em eventos, feiras ou campanhas promocionais, as canecas funcionam como um material de divulgação de longa duração, mantendo a marca presente no dia a dia do público. Por serem versáteis, elas se encaixam tanto em campanhas de grande escala quanto em ações mais exclusivas e personalizadas”, complementa.

Na Ashow Presente, as principais possibilidades de personalização disponíveis são:

Fotos de momentos, como viagens, casamentos, formaturas ou até imagens de família e amigos;

Frases e mensagens são opções para transmitir sentimentos, inspirações ou recados que podem deixar o presente mais autêntico;

Artes exclusivas e autorais podem ser desenvolvidas por designers e ilustradores, criando peças exclusivas que refletem o estilo pessoal de quem presenteia ou da própria marca;

Logomarcas e identidade visual podem ser usadas em ações corporativas;

Modelos diferenciados, como canecas mágicas, térmicas, de chopp ou com formatos criativos.

Principais tendências

Atualmente, as tendências em canecas personalizadas valorizam elementos que unem criatividade e emoção, explica Rafael, fundador da AShow Presente.



“Mensagens divertidas, motivacionais ou trocadilhos seguem em alta por trazerem humor e inspiração ao dia a dia, enquanto ilustrações de pets, plantas estilizadas, referências a filmes e cultura pop conquistam tanto o público pessoal quanto os colecionadores”, exemplifica.

O fundador ressalta que modelos complementares, que formam uma imagem quando posicionados lado a lado, fazem sucesso entre casais e amigos, reforçando vínculos afetivos.

Para Rafael, a personalização contribui para transformar um objeto de uso cotidiano em um presente carregado de significado. “A personalização é o que transforma uma simples caneca, um objeto comum no dia a dia, em um presente com valor emocional. Quando se aplica uma foto especial, uma frase que representa um vínculo ou até uma arte exclusiva, o item deixa de ser apenas utilitário e passa a contar uma história”, diz.

Na perspectiva do empresário, essa singularidade faz com que quem recebe o presente se sinta lembrado, percebendo que houve cuidado e intenção na escolha do item. Assim, a personalização pode adicionar uma camada de afetividade que faz da caneca uma lembrança marcante, capaz de fortalecer laços pessoais ou transmitir a identidade de uma marca em ações corporativas.

“Hoje o mercado de personalizados no Brasil está em plena expansão, porque as pessoas querem cada vez mais presentes que tenham significado e personalidade”, afirma o fundador da AShow Presente.