Brindes baratos demais podem custar caro à marca

Segundo artigo publicado no Forbes Business Council, economizar excessivamente na escolha de brindes corporativos pode comprometer a reputação da empresa e enfraquecer seus relacionamentos com clientes, colaboradores e parceiros. A publicação alerta que optar por itens de baixo custo pode gerar uma má impressão nos destinatários e representar uma oportunidade perdida de fortalecer vínculos estratégicos. Em vez de cortar gastos, a recomendação é investir em presentes que reflitam os valores da marca e transmitam profissionalismo.

Para a Forbes, empresas que encaram brindes personalizados como investimento — e não como despesa — constroem conexões mais sólidas e aumentam a percepção de valor junto ao público. Presentes corporativos bem escolhidos funcionam como ferramentas de comunicação, reforçando a identidade da marca e gerando engajamento duradouro. Em um mercado competitivo, a qualidade do brinde pode ser o diferencial entre ser lembrado ou ignorado.

A visão de especialista em brindes

Para Alexandre Nascimento, fundador da Brindear Brindes e especialista em brindes corporativos, “escolher a empresa certa é tão importante quanto o próprio brinde. Um produto personalizado bem planejado comunica propósito, reforça a identidade da marca e gera engajamento com clientes e colaboradores”.

Nascimento alerta que “nem todos os produtos que parecem semelhantes têm a mesma qualidade. Ele explica que itens encontrados em centros comerciais populares podem apresentar variações significativas no acabamento, na embalagem, na durabilidade e na garantia — mesmo quando visualmente similares.”

Ele reforça: “Ao escolher brindes ou presentes personalizados, é fundamental avaliar detalhes como acabamento, materiais utilizados, consistência entre unidades, cores fiéis ao projeto e funcionalidade — além do compromisso da empresa com a personalização e o cumprimento dos prazos acordados. Não adianta encomendar uma grande quantidade se o fornecedor não garante atenção aos detalhes ou entrega dentro do tempo necessário. Avaliar esses critérios faz toda a diferença na percepção da marca e contribui para que os produtos personalizados se conectem à estratégia da empresa, gerando resultados superiores, fidelização e fortalecimento da reputação.”

Alexandre Nascimento também enfatiza a importância da empatia do fornecedor: “É fundamental que a empresa que fornece brindes corporativos se coloque no lugar do cliente e entenda suas necessidades. Muitas vezes, o cliente busca um produto personalizado que transmita sua identidade, valores ou objetivos de comunicação, e o fornecedor precisa perceber isso e orientar com cuidado. Se a empresa demonstra interesse genuíno em atender essas demandas, oferecendo soluções que façam sentido para a estratégia do cliente, o impacto do presente personalizado é muito maior e a relação se fortalece”, afirma.

O que avaliar na escolha da empresa de brindes

Para o especialista Alexandre Nascimento, “contratar uma empresa de brindes corporativos exige atenção a pontos que impactam diretamente a efetividade da campanha”. Ele destaca quatro critérios essenciais:

1. Qualidade dos produtos. Segundo Alexandre, “produtos personalizados de baixa qualidade podem transmitir descuido e prejudicar a imagem da marca. É fundamental observar acabamento, durabilidade, materiais, consistência entre unidades, fidelidade nas cores e funcionalidade — mesmo em produções menores.”

2. Alinhamento com os valores da marca. Na visão do especialista, “presentes personalizados devem refletir a identidade e os princípios da empresa. Quando o brinde está conectado à estratégia da marca, ele reforça o posicionamento e gera impacto real.”

3. Personalização com propósito. De acordo com Alexandre, “a personalização vai além da impressão de logotipo. Cores, mensagens e embalagens devem ser pensadas com cuidado para criar conexão emocional e aumentar o engajamento do público com a marca.”

4. Compromisso com sustentabilidade e inovação. Segundo ele, “empresas e consumidores valorizam cada vez mais brindes que tragam soluções criativas, ecológicas e alinhadas a práticas de responsabilidade social. Mesmo negócios menores podem se destacar ao oferecer opções conscientes e bem pensadas.”

Transformando brindes em estratégia de marca

“Cortar custos de forma exagerada em programas de brindes corporativos pode prejudicar a percepção da marca. No Brasil, presentes personalizados e brindes corporativos tendem a gerar melhores resultados quando são pensados como parte de uma estratégia planejada de relacionamento com clientes e colaboradores”, afirma Alexandre Nascimento.

Ele reforça: “É essencial escolher fornecedores comprometidos com acabamento, durabilidade, materiais, consistência entre unidades, cores fiéis ao projeto e funcionalidade, além de inovação e alinhamento de valores”.

Alexandre complementa: “Os brindes só geram impacto positivo quando têm utilidade real para o público, estão alinhados à estratégia da marca e transmitem uma mensagem coerente com o propósito da empresa. Dessa forma, mais do que simples lembranças, produtos personalizados e presentes tornam-se instrumentos de fortalecimento de marca, fidelização de clientes e valorização de colaboradores”.

