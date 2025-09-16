PrecPago e Banco Mercantil celebram sociedade firmada

A PrecPago, fintech que atua na antecipação de ativos judiciais, anunciou a entrada do Banco Mercantil em seu quadro societário. A operação permite à empresa ampliar sua atuação em um segmento com grande volume financeiro no Brasil.

O Banco Mercantil, com mais de 80 anos de história e forte presença no atendimento ao público 50+, passa a integrar a estrutura societária da PrecPago, alinhando-se a um nicho estratégico que representa grande parte dos beneficiários de precatórios, requisições de pequeno valor (RPVs) e outros direitos creditórios da esfera federal. A sociedade marca o início de uma nova fase para ambas as instituições, que compartilham valores como transparência, responsabilidade e foco na experiência do cliente.

Ao unir a atuação do Banco Mercantil à expertise e tecnologia própria da PrecPago, o acordo cria um ambiente propício para a startup expandir operações, manter padrões de excelência no atendimento e desenvolver soluções financeiras ainda mais personalizadas. Essa sinergia fortalece o propósito de tornar a antecipação de ativos judiciais uma experiência mais justa, segura e ágil para os clientes, além de abrir novas frentes de atuação para o banco.

“Ter o Banco Mercantil como sócio é, acima de tudo, motivo de grande orgulho para nós. Mais do que contar com a força de um grande player do mercado, essa sociedade reflete uma escolha mútua, construída sobre princípios e valores que ambas as instituições compartilham de forma genuína. Essa confiança recíproca fortalece nossa convicção no enorme potencial desse mercado e abre caminho para uma expansão ainda mais robusta. Estamos prontos para acelerar o crescimento, ampliar a base de clientes atendidos e lançar soluções inovadoras que tornem a antecipação de ativos judiciais cada vez mais personalizada, ágil e alinhada às necessidades de cada cliente.”, afirma Bruno Xavier, CEO da PrecPago.

O mercado de precatórios federais no Brasil

O setor de precatórios federais tem ganhado cada vez mais relevância no cenário econômico brasileiro, movimentando cifras bilionárias anualmente. Apenas em 2025, o governo federal desembolsou mais de R$ 70,7 bilhões para o pagamento dessas dívidas judiciais, de acordo com o Relatório de Despesas com Sentenças Judiciais da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), de 28 de maio de 2025, que faz parte do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Apesar dos números, trata-se de um segmento marcado por incertezas legislativas e histórico de atrasos nos repasses, o que reforça a necessidade de soluções seguras. Esse contexto cria oportunidades significativas para empresas que, como a fintech, atuam de forma estruturada e com foco na segurança jurídica e financeira das operações.

Sobre a PrecPago

A trajetória da PrecPago começou em 2018, sob o nome Triad Investimentos, em Uberlândia (MG). Em 2020, a empresa passou por um reposicionamento estratégico, adotando a marca atual e criando seu próprio Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), o que possibilitou foco total na originação e estruturação de ativos da esfera federal.

Desde então, a fintech ampliou sua atuação no mercado de antecipação de precatórios, RPVs e outros direitos creditórios federais. Atualmente é avaliada na casa de dezenas de milhões de reais por combinar expertise jurídica e tecnológica nos processos de antecipação. Com tecnologia própria, processos de due diligence rigorosos e uma equipe multidisciplinar formada por advogados especialistas e analistas experientes, a empresa já realizou mais de 3 mil operações, antecipando mais de R$ 500 milhões, tudo isso sempre prezando pela satisfação de seus clientes. Prova disso é que a empresa não possui qualquer registro de reclamação no Reclame Aqui.

O modelo de atuação da PrecPago combina análise minuciosa de cada ativo, avaliação de riscos jurídicos e financeiros e atualização de cálculos baseada em todos os índices oficiais e tributações aplicáveis, garantindo operações justas para investidores e credores. Além disso, a empresa investe continuamente na capacitação e valorização de seu time, que atua com agilidade, empatia e profundo conhecimento do ecossistema jurídico-financeiro. Esse modelo de gestão, que já rendeu à PrecPago o reconhecimento como “Melhor Empresa para Jovens Profissionais do Brasil” pela Employers For Youth (EFY) por três anos consecutivos (2021, 2022 e 2023), também possibilitou a consolidação de uma rede com mais de 250 parceiros estratégicos que atuam junto à empresa, fortalecendo ainda mais sua presença no mercado.

Perspectivas de crescimento

Com a nova composição societária, a PrecPago projeta ampliar seu portfólio de soluções, indo além da antecipação de precatórios, RPVs e direitos creditórios da esfera federal. A meta é desenvolver produtos mais flexíveis, capazes de atender diferentes perfis de clientes e oferecer condições personalizadas de antecipação.

A empresa pretende, em breve, lançar novas soluções financeiras, com foco em melhorar a experiência do cliente e manter a robustez das operações. Entre as metas estabelecidas, está um crescimento de 50% nos próximos 2 anos. A sociedade também abrirá caminho para a fintech diversificar seu portfólio, com a meta de atingir R$ 1 bilhão em antecipações nos próximos anos - um aumento de aproximadamente 125% em relação aos últimos 5 anos.

A parceria também prevê benefícios exclusivos aos clientes que utilizarem os serviços da PrecPago, integrando-os ao ecossistema de soluções do Banco Mercantil. Essa integração reforça a proposta de gerar valor real aos beneficiários de ativos judiciais, promovendo acesso a produtos e serviços complementares e fortalecendo o papel da fintech como protagonista no segmento.