Desorganização Oficial recebe Medalha Top Legislativo

A União dos Vereadores do Brasil (UVB) concedeu a Medalha Top Legislativo ao projeto Desorganização Oficial, desenvolvido na Câmara Municipal de Paracatu (MG). O reconhecimento ocorreu pela atuação do projeto no Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia e Inovação do Legislativo (EnGITEC), considerado o maior evento de tecnologia e inovação do Legislativo no Brasil.

Criado em 2007, o Desorganização Oficial tem 18 anos de atuação contínua no EnGITEC, reunindo parlamentares, servidores e especialistas de todo o país para debater a modernização tecnológica dos legislativos municipais. O encontro é promovido com apoio do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e do Senado Federal, por meio do Programa Interlegis, e tem como foco a transformação digital e a inovação no setor público.



Um dos diferenciais do projeto é a proposta de levar aos espaços formais do Legislativo uma abordagem lúdica e acessível, usando elementos como apresentações de pijamas, pantufas e personagens simbólicos, aproximando a tecnologia do público de forma descontraída. Essa metodologia é inspirada na filosofia Ubuntu, conceito que valoriza a colaboração e a interdependência entre as pessoas, expressa na máxima “Eu sou porque nós somos”. Assim, o projeto busca mostrar que a modernização legislativa também pode ser construída com empatia, inclusão e conexão humana.

Por meio de acordos de cooperação técnica com o Senado Federal, câmaras municipais têm acesso gratuito a sistemas digitais, suporte técnico e capacitação de servidores. Esses acordos contribuem para a melhoria dos processos internos, transparência e economia de recursos públicos. Pequenos municípios, que dificilmente teriam condições de implementar tais ferramentas, conseguem assim oferecer serviços digitais mais ágeis e acessíveis à população.

Segundo a UVB, a Medalha Top Legislativo reconhece projetos e iniciativas que se destacam na promoção da democracia, inovação e fortalecimento dos legislativos municipais. A lista completa de premiados está disponível no site da entidade: Premiados pela UVB.

Alzira Fernanda Brasil, idealizadora do projeto, destacou que o reconhecimento reflete o trabalho coletivo e a forma singular de engajar pessoas por meio da ludicidade:

“Desorganizar é aproximar pessoas, é transformar a forma como olhamos para a vida. Quando conseguimos unir tecnologia e afeto, transformamos um encontro técnico em uma experiência mágica de conexão, acolhimento e energia, onde cada participante se sente (e é) parte de algo maior, guiado pela essência do Ubuntu: eu sou porque nós somos. Estou recebendo esse reconhecimento em nome de todos os engitecos que desorganizam ou se deixam desorganizar, para transformar”, afirmou.

Ela também acrescentou que a transformação social começa com ações simples, mas consistentes:

“O prêmio evidencia que a mudança começa, muitas vezes, de forma simples: um grupo de pessoas engajadas, ideias criativas, quebra de padrões, muita alegria, amor, coragem e uma visão clara de que tecnologia deve servir à sociedade.”

A premiação reforça a importância de iniciativas voltadas à modernização e integração dos legislativos municipais, incentivando outras câmaras a adotarem soluções tecnológicas que aproximem o parlamento da sociedade e tornem a gestão pública mais transparente e participativa.

Para mais informações sobre o Interlegis, basta clicar aqui.