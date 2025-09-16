33 inovadores se juntam ao grupo do Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures

O Morgan Stanley (NYSE: MS) anunciou hoje o grupo global de seu programa Inclusive & Sustainable Ventures (MSISV). Com fundadores das Américas e da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), o grupo MSISV de 2025 apoiará 29 startups em seu Laboratório e quatro organizações sem fins lucrativos emergentes em sua Colaboração, duas aceleradoras internas que funcionarão nos próximos cinco meses.

Selecionadas entre milhares de inscrições, as 33 organizações participarão de um currículo de empreendedorismo personalizado e receberão mentoria e recursos de crescimento empresarial do ecossistema de parceiros internos e externos do Morgan Stanley. A empresa investirá US$ 250.000 (£ 250.000 na EMEA) em cada startup e fornecerá a cada organização sem fins lucrativos uma subvenção de US$ 250.000.

“O Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures reúne a força integrada da nossa empresa para apoiar inovadores em estágio inicial no dinâmico ambiente atual de capital de risco”, disse Jessica Alsford, diretora de sustentabilidade do Morgan Stanley. “Temos orgulho de apoiar esse grupo global de agentes de mudança que estão oferecendo soluções escaláveis para uma série de desafios urgentes nos âmbitos empresarial e social.”

As startups do grupo MSISV de 2025 estão fornecendo tecnologia e soluções baseadas em IA em setores como saúde, transporte, manufatura e contabilidade. Além disso, muitas estão abordando desafios de sustentabilidade, como redução de resíduos, condições climáticas extremas e emissões. Após o programa de aceleração de cinco meses, as startups do Lab farão uma apresentação global e um dia de demonstração em fevereiro de 2026.

As empresas no grupo Lab de 2025 são: Airpals (EUA), Bump (EUA), BuuPass (Quênia), Care Hero (EUA), Citera (Canadá), CLIMADA Technologies (Suíça), COUNT (EUA), Cytochroma (Reino Unido), Danu Robotics (Reino Unido), Envisionit Deep AI (Reino Unido), Fabrico (Bulgária), FastVisa (EUA), Femly (EUA), Fitnescity Health (EUA), Hamperapp (EUA), InsideOut (Reino Unido), Mimicrete (Reino Unido), Moodbit (EUA), Motics (Reino Unido), Pirta (EUA), Plan Your Baby (Reino Unido), ReBokeh (EUA), RightMatch AI (EUA), Rivet (EUA), S.Lab (Espanha), Social Good Software (EUA), Tuli Health (Reino Unido), Uvera (Arábia Saudita), Zuri Health (Reino Unido).

Quatro organizações sem fins lucrativos foram selecionadas para o grupo Colaborativo de 2025: Caring Africa (Nigéria), LightEd Impact Foundation (Nigéria), Pelebox (África do Sul) e SolarAPP Foundation (EUA). Essas organizações estão trazendo soluções escaláveis a fim de abordar questões como assistência médica, acesso a medicamentos e energia limpa acessível.

O programa MSISV se baseia no sucesso das iniciativas anteriores da empresa, o Inclusive Ventures Group e o Sustainable Solutions Collaborative. Juntas, as aceleradoras tradicionais da MSISV distribuíram mais de US$ 30 milhões em capital para mais de 100 startups e organizações nos últimos oito anos.

Saiba mais sobre o grupo do MSISV de 2025 aqui.

Saiba mais sobre o MSISV aqui.

Sobre o Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures

O Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures (MSISV) oferece aos inovadores em estágio inicial acesso a capital e recursos para ajudá-los a desenvolver e expandir. A MSISV inclui dois programas internos de aceleração — um Lab concebido para fundadores de startups e um Collaborative para apoiar organizações sem fins lucrativos emergentes. Nossa missão é promover um cenário de investimentos mais equitativo e sustentável.

Sobre a Morgan Stanley

A Morgan Stanley é uma empresa líder global em serviços financeiros, oferecendo uma ampla gama de serviços de banco de investimento, valores mobiliários, gestão de patrimônio e gestão de investimentos. Com escritórios em 42 países, os funcionários da empresa atendem clientes em todas as partes do mundo, incluindo empresas, governos, instituições e pessoas físicas. Para mais informações sobre a Morgan Stanley, visite https://www.morganstanley.com.

A inteligência artificial (IA) possui limitações, e é importante que você esteja ciente de que quaisquer resultados provenientes de ferramentas ou serviços suportados por IA disponibilizados pela empresa estão sujeitos a essas limitações, incluindo, entre outras, imprecisão, incompletude ou viés incorporado. Recomenda-se sempre verificar de forma independente os resultados gerados por IA.

Investimentos com foco em Meio Ambiente, Social e Governança (ESG) em uma carteira podem apresentar desempenho inferior ou superior em relação a uma carteira que não adota tais práticas. Carteiras que aplicam restrições e estratégias ESG, bem como investimentos ESG específicos, podem não aproveitar as mesmas oportunidades ou tendências de mercado que carteiras sem critérios ESG. O setor ainda apresenta definições e critérios ESG inconsistentes, e há múltiplos provedores de classificação ESG que podem atribuir avaliações divergentes às mesmas empresas ou títulos. Além disso, certos emissores de investimentos podem ter interpretações diferentes e inconsistentes dos critérios ESG, e as alegações ESG apresentadas em documentos de oferta ou outras publicações podem superestimar o impacto ESG real. As designações ESG mencionadas são válidas até a data deste material, não havendo garantia de que os ativos subjacentes manterão tais designações ou qualquer conformidade ESG declarada. Consequentemente, comparar produtos de investimento ESG ou avaliá-los em relação a produtos que não seguem critérios ESG pode ser complexo. Os investidores devem considerar de forma independente se um produto de investimento ESG atende aos seus objetivos ou critérios ESG.

Não há garantia de que qualquer estratégia ou técnica de investimento ESG aplicada será bem-sucedida. O desempenho passado não constitui garantia nem medida confiável de resultados futuros.

©2025 Morgan Stanley Smith Barney LLC, Membro SIPC

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250912326063/pt/

Contato de Assessoria de Mídia: Carrie Hall, carrie.hall@morganstanley.com