ICM e FS Assinam Acordo para a Quarta Planta Greenfield de Etanol no Brasil

A ICM, Inc. assinou um Contrato de Prestação de Serviços Profissionais e Compra de Equipamentos com a FS Indústria de Etanol S.A. para projetar e fornecer uma nova usina greenfield de etanol a partir de grãos, com tecnologia de moagem a seco, localizada próxima a Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, Brasil.

A usina, modelada a partir da unidade da FS em Primavera do Leste, mas com capacidade nominal maior, produzirá 540 milhões de litros por ano. Quando concluída, será a quarta usina greenfield de etanol da FS no Mato Grosso. A conclusão da unidade está prevista para dezembro de 2026.

A planta de Campo Novo do Parecis deverá gerar aproximadamente 600 empregos diretos e 8.000 empregos indiretos durante a construção, criando um importante impulso econômico para a região. Além disso, a unidade produzirá cerca de 350.000 toneladas de coprodutos para nutrição animal (DDGS), 69.000 toneladas de óleo de milho e 56.000 MWh de energia elétrica por ano, fortalecendo ainda mais a agricultura local e a economia regional.

A ICM fornecerá tecnologias proprietárias, incluindo Base Tricanter System™ para recuperação de óleo de milho, Selective Milling Technology™ para otimização da conversão de amido e Fiber Separation Technology™, que separa fibras do fluxo do processo, aumentando o rendimento de etanol e o valor dos coprodutos destinadosàalimentação animal. Essas tecnologias serão entregues juntamente com serviços de engenharia, projeto de processo, serviços de start-up e equipamentos.

Este acordo dá continuidadeàparceria de longa data entre FS e ICM, que já inclui colaborações anteriores nas usinas de Lucas do Rio Verde, Sorriso e Primavera do Leste.

“Nossa parceria com a ICM tem sido fundamental para o crescimento da FS e para estabelecer novos padrões de referência na produção de etanol no Brasil”, disse Matt Horsch, Vice-Presidente Executivo de Tecnologia e Operações da FS. “Com três projetos bem-sucedidos já concluídos, confiamos na expertise da ICM para tornar Campo Novo do Parecis nossa maior e mais avançada unidade até agora.”

“Temos orgulho de continuar fortalecendo nossa relação com a FS, fornecendo tecnologias de processo que estabelecem o padrão de excelência em eficiência e confiabilidade”, disse Chris Mitchell, Presidente & CEO da ICM. “Este projeto reflete nosso compromisso conjunto em avançar os biocombustíveis renováveis, apoiar o crescimento sustentável no Mato Grosso e gerar valor duradouro para a economia regional.”

Sobre a ICM, Inc.

Fundada em 1995 e sediada em Colwich, Kansas, com escritório regional no Brasil, a ICM fornece tecnologias inovadoras, soluções e serviços que sustentam a agricultura e impulsionam as energias renováveis. Isso inclui tecnologias de etanol e de coprodutos que aumentam a oferta global de proteínas. Ao fornecer tecnologias de processo proprietárias para mais de 110 unidades no mundo, com produção anual combinada de mais de 33 bilhões de litros de etanol e mais de 22 milhões de toneladas de grãos de destilaria, a ICM se tornou líder mundial em tecnologias de biorrefinaria. Para mais informações, visite www.icminc.com.br.

Sobre a FS – Fueling Sustainability

A FS é a primeira empresa no Brasil a produzir etanol exclusivamente a partir do milho, operando biorrefinarias de última geração que entregam combustíveis renováveis de baixo carbono, produtos de nutrição animal de alta qualidade e soluções energéticas sustentáveis. Com sede em São Paulo, a FS integra tecnologia avançada, práticas rigorosas de sustentabilidade e fortes parcerias com agricultores locais para impulsionar a transição energética do Brasil e fortalecer sua economia agrícola. Com compromisso com inovação, eficiência e responsabilidade ambiental, a FS continua expandindo seu papel como líder no setor global de bioenergia. Para mais informações, visite https://www.fs.agr.br/.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250916557246/pt/

Adriana Albornoz

+1 316.796.0900

adriana.albornoz@icminc.com