Novo relatório de Cambridge identifica cinco prioridades para preparar os alunos para um mundo em transformação

Um novo relatório importante do grupo de Educação Internacional da Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) registra as opiniões de quase 7.000 professores e alunos em 150 países. Ele oferece uma visão única de como os alunos vivenciam a educação atualmente. Também fala sobre as habilidades e atributos que considera importantes para um futuro sendo moldado rapidamente pelo avanço tecnológico, pelas pressões climáticas e pelas mudanças na dinâmica global.

O relatório, Navegando pelo futuro: preparando os alunos para prosperar em um mundo em mudança, baseia-se nas respostas de 3.021 professores e 3.840 alunos do mundo todo, além de oferecer insights de especialistas nas áreas de educação, ciências sociais, psicologia, tecnologia, administração pública e políticas. Ele explora como os alunos e seus professores se sentem sobre a preparação dos alunos para o futuro, as competências que eles valorizam e os desafios que eles percebem no seu desenvolvimento. Ambos os grupos identificam oportunidades nas tecnologias digitais para aprimorar o aprendizado, porém manifestam inquietações acerca da distração e riscos ao pensamento crítico e às habilidades de comunicação.

As descobertas da pesquisa incluem:

professores e alunos consideram as habilidades de autogestão fundamentais para o futuro, contudo, foram escolhidas como a habilidade mais difícil de ensinar (23%) e aprender (19%) em uma lista de opções. a tecnologia é essencial para esse desafio: embora apoie o aprendizado, os alunos se preocupam com a distração e a dependência excessiva de dispositivos, e 88% dos professores percebem que a capacidade de atenção está diminuindo.

fundamentais para o futuro, contudo, foram escolhidas como a habilidade mais difícil de ensinar (23%) e aprender (19%) em uma lista de opções. habilidades de comunicação (incluindo habilidades sociais e empatia) são consideradas essenciais para o sucesso. Os alunos valorizam essas habilidades para entender as perspectivas dos outros e se sentirem incluídos. Contudo, 61% dos professores afirmam que o receio de ser julgado é um desafio para ajudar os alunos a desenvolver suas habilidades interpessoais, e 25% dos professores listam isso como o maior desafio. Salas de aula psicologicamente seguras e inclusivas são essenciais para o desenvolvimento de habilidades de comunicação eficazes. As escolas devem criar, propositalmente, ambientes onde os alunos possam experimentar a linguagem, considerar diferentes formas de comunicação, cometer erros e aprender com eles, além de desenvolver sua confiança.

(incluindo habilidades sociais e empatia) são consideradas essenciais para o sucesso. Os alunos valorizam essas habilidades para entender as perspectivas dos outros e se sentirem incluídos. Contudo, 61% dos professores afirmam que o receio de ser julgado é um desafio para ajudar os alunos a desenvolver suas habilidades interpessoais, e 25% dos professores listam isso como o maior desafio. conhecimento da disciplina é essencial para a progressão na educação, mas é visto como menos importante além dela. Isso sugere que o conhecimento da disciplina é percebido como uma "moeda" de curto prazo, ao invés de um ativo para a vida toda.

é essencial para a progressão na educação, mas é visto como menos importante além dela. Isso sugere que o conhecimento da disciplina é percebido como uma "moeda" de curto prazo, ao invés de um ativo para a vida toda. Menos da metade dos alunos entrevistados se sente preparada para o próximo passo na educação (48%) ou para o futuro além dele (45%). Mas os professores estão mais confiantes: 67% acham que seus alunos estão bem preparados para o próximo passo na educação, e 59% afirmam que seus alunos estão aptos para a vida após a formação acadêmica.

Michael Stevenson, consultor sênior da OCDE Sistemas de Alto Desempenho para o Amanhã, disse: “O que me inspira neste trabalho é que Cambridge colocou os alunos no centro dele. A mensagem é clara. Para que os jovens prosperem, precisam de uma maneira de desenvolver propósito, intenção e autonomia. Esse é o papel da educação – e é por isso que a educação precisa mudar.”

Educação internacional idealmente posicionada

Com seus diversos contextos e comunidades, a educação internacional oferece um ambiente propício para a inovação, seja na sinalização de habilidades, na melhoria da oratória, no apoio ao bem-estar ou na ajuda aos alunos para lidar com a incerteza. Como a maior provedora mundial de educação internacional para jovens de 3 a 19 anos, Cambridge trabalha com mais de 10.000 escolas em 160 países e tem parcerias com mais de 50 governos em todo o mundo.

Rod Smith, diretor-geral do Grupo de Educação Internacional em Cambridge, disse: "Esta pesquisa nos oferece uma visão mais aprofundada de como alunos e professores estão vivenciando a mudança. O que mais me impressiona é a clareza com que ela destaca uma verdade simples: nunca o papel das escolas e dos professores foi tão importante. Em um momento de profundas mudanças globais, ótimas escolas, ótimos professores e um currículo claro e proposital continuam a ser os alicerces de uma educação de qualidade."

Próximos passos

Cambridge começou a transformar os insights deste relatório em ações, com iniciativas em andamento, incluindo:

uma nova ferramenta de Perfil de Habilidades para ajudar os alunos a identificar e desenvolver habilidades juntamente com o conhecimento do assunto.

recursos para professores sobre o desenvolvimento de habilidades de função executiva, criados em parceria com Sara Baker, professora de Psicologia do Desenvolvimento e Educação, Faculdade de Educação, Universidade de Cambridge.

uma Cúpula Global de Educação e o lançamento de um fórum consultivo permanente de estudantes para orientar o trabalho futuro.

um currículo de bem-estar ampliado para alunos com 14 anos ou mais.

Dr. Iwan Syahril, consultor de Educação Global e ex-diretor-geral do Ministério da Educação da Indonésia, disse: “As descobertas já oferecem sinais poderosos sobre o que a educação deve enfrentar e projetar. Com uma integração mais profunda de múltiplas partes interessadas e uma perspectiva ousada e voltada para o futuro, este trabalho tem o potencial de influenciar a prática global em larga escala.”

