Ookla lança Speedtest Certified™ para fornecer uma verificação definitiva da rede para propriedades

A Ookla®, líder mundial em inteligência de conectividade, anunciou hoje o lançamento do Speedtest Certified™, o programa definitivo de verificação de conectividade de rede para propriedades. Aproveitando a metodologia de teste confiável e o reconhecimento de marca incomparável do Speedtest®, o programa responde a uma questão cada vez mais importante: como os proprietários podem provar aos consumidores que oferecem conectividade superior e estão prontos para atender às necessidades de conectividade atuais?

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250915967100/pt/

Pictured is the official plaque awarded to locations that achieve Speedtest Certified™ status, signifying they have met rigorous standards for outstanding network performance.

Em uma era em que uma internet confiável é imprescindível para inquilinos, hóspedes e funcionários, os riscos para as empresas são altos – uma conectividade ruim pode afetar tanto os resultados financeiros quanto a satisfação do cliente. O Speedtest Certified aborda a frustração universal de encontrar conectividade imprevisível em lugares como hotéis, estádios, locais de eventos, estabelecimentos comerciais e aeroportos. O programa oferece um selo de excelência confiável, permitindo que as propriedades se diferenciem ao comprovar seu compromisso com experiências digitais excepcionais, respaldadas por uma autoridade mundialmente reconhecida em medição de rede.

“Todos nós já sentimos a frustração de chegar a um hotel, conferência, aeroporto ou evento esportivo e descobrir que a conexãoàinternet é dolorosamente lenta”, disse Stephen Bye, presidente e CEO da Ookla, uma divisão da Ziff Davis. “Hoje, a Ookla está apresentando uma solução. Durante anos, você confiou no Speedtest para sua própria conectividade. Agora, com o Speedtest Certified, estamos estendendo essa confiança aos lugares que você visita. Nossos testes rigorosos eliminam a incerteza de encontrar uma rede confiável, oferecendo um selo de aprovação com o qual você pode contar.”

O processo de certificação é minucioso e baseado em dados. O Speedtest Certified fornecerá uma avaliação completa e objetiva da implementação da rede empresarial de um local, avaliando fatores-chave como qualidade da radiofrequência (RF) Wi-Fi, configuração da rede Wi-Fi, avaliação da segurança da rede Wi-Fi, métricas de desempenho da rede e backhaul do ISP.

As propriedades que atendem aos rigorosos padrões recebem uma certificação de alto valor, uma marca de distinção respaldada pelo nome Speedtest. Os proprietários e parceiros de redes certificadas também ganham acessoàplataforma digital do Speedtest Certified, onde podem acessar insights personalizados, comparar o desempenho com outras redes do Speedtest Certified e receber recomendações específicas para melhorias.

“O Speedtest Certified é o padrão ouro em verificação de rede”, afirmou Hamdy Farid, vice-presidente sênior de Produtos da Ookla. “Ele fornece aos proprietários de redes, incorporadores imobiliários comerciais e provedores de serviços gerenciados as métricas objetivas necessárias para validar os investimentos em rede e se destacar em um mercado concorrido. E para o resto de nós, ele simplesmente elimina as suposições, facilitando a localização de locais com uma experiência de conexão excepcional e consistente.”

Para mais informações sobre o Speedtest Certified™, acesse https://www.ookla.com/speedtest-certified/.

Sobre a Ookla®

A Ookla, líder mundial em inteligência de conectividade, reúne a experiência confiável de Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® e RootMetrics® para fornecer insights incomparáveis sobre redes e conectividade. Ao combinar dados de várias fontes com experiência líder do setor, transformamos métricas de desempenho de rede em insights estratégicos e acionáveis.

Nossas soluções capacitam provedores de serviços, empresas e governos com os dados e insights críticos necessários para otimizar redes, melhorar experiências digitais e ajudar a diminuir a exclusão digital. Ao mesmo tempo, ampliamos as experiências do mundo real de pessoas e empresas que dependem da conectividade para trabalhar, aprender e se comunicar. Desde a medição e análise da conectividade até o impulsoàinovação no setor, a Ookla ajuda o mundo a permanecer conectado.

A Ookla é uma divisão da Ziff Davis (NASDAQ: ZD), uma empresa de mídia digital e internet com foco vertical, cujo portfólio inclui marcas líderes em tecnologia, entretenimento, compras, saúde, segurança cibernética e martech.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250915967100/pt/

Michelle Badrian

Gerente sênior de Comunicação

Ookla

+1 (206) 739-0794

press@ookla.com