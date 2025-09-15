FACPCS debate prática da divulgação de informações sobre sustentabilidade

O 5° painel do XXII Seminário Internacional FACPCS – Normas Internacionais de Contabilidade e de Sustentabilidade, que será realizado em 17 de setembro de 2025, das 16h05 às 17h35, abordará o tema “A Prática da Divulgação de Informações sobre Sustentabilidade nas Companhias”.

O painel 5 contará com palestra de Alexsandro Tavares, Gerente Sênior de Controladoria e Controles Internos da Lojas Renner. Além disso, participarão como debatedores: Eduardo Flores, Coordenador Técnico do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS) e Membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC); e Maria Paula Cantusio, Chefe de Análise ESG e Temáticos do Santander e Membro da Comissão de Valuation Setorial com ESG da APIMEC Brasil. A moderação do painel será realizada por Maurício Colombari, Sócio-líder de Sustentabilidade da PwC Brasil.

O evento proporcionará créditos nos programas de educação profissional continuada da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) – 15 créditos, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – 6 pontos, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) – 4 créditos, e do Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) – 4 pontos.

O XXII Seminário Internacional FACPCS - Normas Internacionais de Contabilidade e Sustentabilidade é uma realização do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS), Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA), Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil), Brasil, Bolsa, Balcão (B3), Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), e Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON).

O evento é organizado pela Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade (FACPCS).

