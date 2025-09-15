Resiliência e eficiência no setor elétrico pautaram os debates do 12° EGAESE

O 12º Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico (EGAESE), realizado entre os dias 25 e 28 de agosto e 02 e 03 de setembro, reuniu mais de 200 especialistas, autoridades e executivos de destaque para discutir as mais recentes tendências, inovações e desafios estratégicos na gestão de ativos elétricos, sendo um importante fórum de conhecimento e networking.

O Encontro abordou temas centrais como impactos regulatórios, inovação em processos, segurança operacional e estratégias para a transição energética frente às mudanças climáticas.

Entre os destaques, a Petrobras recebeu a certificação ISO 55001 conquistada em seu Parque Termoelétrico, que reúne 13 usinas, consolidando um marco de referência em gestão de ativos. Durante o evento, a Eletrobras, o ONS, a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia trouxeram perspectivas estratégicas sobre resiliência, eficiência e regulação do sistema elétrico, com ênfase na segurança diante de eventos climáticos extremos.

Além das sessões técnicas, esta edição contou com empresas expositoras de soluções, espaços de networking e debates sobre inteligência artificial, metodologias de monitoramento, automação e sustentabilidade.

O Encontro também promoveu a oitava edição do Prêmio Nacional de Gestão de Ativos Eng. Amaury Reigado e o primeiro Prêmio Inovativos & Inovativas, que reconheceram iniciativas voltadas à excelência e à inovação da gestão de ativos.

“O EGAESE é capaz de conectar especialistas, autoridades e empresas em torno da evolução da gestão de ativos. Um espaço onde colaboração, conhecimento e visão de futuro se unem para fortalecer o setor e preparar as organizações para os desafios presentes e as transformações que estão por vir”, afirma Marisa Zampolli, CEO da MM Soluções Integradas e idealizadora do EGAESE.

O encerramento reuniu participantes do Brasil e da América Latina para um momento de integração, celebrando os próximos passos do evento e reforçando seu papel como um fórum estratégico para o fortalecimento da gestão de ativos no setor elétrico.

Esta edição foi patrocinada por Petrobras, CEMIG, CPFL Renováveis, Eletrobras, ENEL Brasil, Neoenergia e Taesa. O Apoio Institucional contou com o ONS, a ABEEólica, a ABNT, a ABRAGEL, a ABRAGET, a ABRATE, a ABSAE, a ABSOLAR e a ANEEL. Já o Apoio Especial foi da GIRHA e da Gmg.

Entre os expositores estiveram a Confialub, a Dynamox, a Fundação Vanzolini, a fu2re, a ABS, a BRAX, a Enline, a IT Consol e a Treetech.

Sobre o EGAESE - O Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico tem se consolidado há mais de onze anos como um ponto de encontro para mais de 200 especialistas e executivos de alto nível das empresas de Geração, Transmissão e Distribuição do Brasil. Além da presença da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do Operador Nacional do Sistema (ONS), o evento atrai especialistas internacionais, promovendo um intercâmbio de conhecimentos e experiências. Sua reputação é construída com base na liderança e nas discussões sobre eficiência energética a partir da gestão de ativos e pela oportunidade de networking entre grandes executivos do setor.