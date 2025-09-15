Datas numéricas ampliam calendário do e-commerce brasileiro

O calendário promocional do comércio eletrônico brasileiro passou a incorporar as chamadas datas numéricas, realizadas em dias que repetem o número do mês, como 7.7, 8.8, 9.9 e 10.10. Essas datas surgem como janelas intermediárias entre eventos tradicionais, reunindo cupons, descontos e condições diferenciadas de frete. De acordo com o E-commerce Brasil, o 7.7 já se consolidou como prática usual entre marketplaces, refletindo a adesão crescente dos varejistas digitais.

Enquanto isso, o setor continua em ritmo de expansão. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o faturamento do e-commerce atingiu R$204,3 bilhões em 2024, crescimento de 10,5 % em relação ao ano anterior. Foram 414,9 milhões de pedidos, com tíquete médio de R$492,40 e 91,3 milhões de consumidores ativos.

Entre os principais marketplaces que impulsionam essas datas, a Shopee promove o “9.9 Super Shopping Day”, reunindo cupons, frete promocional e ofertas segmentadas. O Mercado Livre intensifica sua estratégia com a “Liquida 9.9”, pautada em comunicação nacional e vantagens ao consumidor. O Meio & Mensagem destaca que essas ações integram um plano contínuo que também considera o 10.10, o 11.11 e o 12.12.

À medida que essas datas se consolidam, o 10.10 se configura como mais uma etapa estratégica no calendário. Ele antecipa a temporada de fim de ano e proporciona maior previsibilidade logística e comercial, diluindo os picos concentrados na Black Friday. A estratégia das datas duplas deixa de ser pontual e passa a integrar uma lógica contínua de marketing, que utiliza ofertas previsíveis, cupons recorrentes e personalização para fidelizar o consumidor, segundo análise do Propmark.

Nesse cenário, a Mixtou participará do 10.10 com condições especiais disponíveis em seu site. A iniciativa fará parte da estratégia da plataforma para acompanhar o movimento do setor e oferecer condições diferenciadas ao consumidor. Com um portfólio que inclui áudio e vídeo, ferramentas, informática, casa e decoração, componentes, material elétrico e utilidades diversas, o e-commerce reunirá em um único ambiente digital opções voltadas a diferentes perfis de compra.

De acordo com César Soares, gerente de e-commerce da Mixtou, “as datas numéricas passaram a ser referência para quem planeja compras com frete ou cupons especiais. Ao aderir ao 10.10, o objetivo é organizar ofertas por categoria e período, facilitando a escolha do consumidor e distribuindo a demanda ao longo do mês”.

A expectativa é que o calendário promocional brasileiro continue a se diversificar, com as datas numéricas atuando como pontos de mobilização comercial e logística no ambiente digital.