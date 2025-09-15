Mercado de seguros cresce e amplia oportunidades de renda

Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), o mercado de seguros de pessoas somou R$ 18,5 bilhões em prêmios nos três primeiros meses de 2025, o que representa uma expansão de 8,3% em relação ao mesmo período de 2024. O documento mostra ainda que os maiores crescimentos foram registrados nos seguros de Doenças Graves (18,5%), Vida Individual (12,9%) e Viagens (9,2%).

Esse desempenho abre espaço para modelos de atuação independentes, especialmente em microsseguros, que oferecem coberturas de menor custo e maior alcance. De acordo com publicação da Revista Apólice, com base em dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o mercado de microsseguros arrecadou R$ 1,05 bilhão em 2022, um crescimento de 78% em relação a 2021. O avanço indica que cada vez mais brasileiros têm recorrido ao setor como forma de garantir proteção e, em paralelo, explorar novas fontes de renda.

Para o gerente de expansão da companhia Sky Seguradora, Davi Anaia Pessoa, essa tendência revela uma mudança no perfil do mercado. “Cada vez mais pessoas comuns, que não necessariamente têm experiência prévia em seguros, estão encontrando nesse segmento uma forma de complementar renda e, ao mesmo tempo, oferecer serviços com impacto social”, afirma.

Nesse cenário, empresas têm estruturado plataformas que permitem a atuação de consultores de forma independente, sem a necessidade de investimento inicial. É o caso da própria Sky, que oferece o SkyLife, um produto de microsseguro que inclui cobertura de assistência funeral, indenização por morte acidental ou invalidez, além de serviços de telemedicina em diversas especialidades e descontos em farmácias e óticas.

“Nosso objetivo é simplificar tanto a experiência do cliente quanto a do consultor. Ao disponibilizar ferramentas digitais de gestão e comissionamento recorrente, conseguimos ampliar o acesso à proteção e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades para quem deseja trabalhar com flexibilidade”, explica Pessoa.

A percepção do profissional é de que o modelo de consultoria independente tem ganhado adesão por oferecer horários flexíveis, ausência de custos de adesão e possibilidade de geração de renda recorrente. A plataforma da Sky, por exemplo, disponibiliza funcionalidades de acompanhamento de clientes, o que, segundo a empresa, facilita a organização do trabalho para quem atua na ponta.

Com a expectativa de crescimento do setor ao longo de 2025, a tendência é que cada vez mais pessoas se interessem por atuar como consultores independentes, encontrando no mercado segurador não apenas uma fonte de renda extra, mas também um campo em desenvolvimento.

“Além disso, a modalidade de consultoria independente apresenta algumas facilidades que ajudam a explicar sua expansão. Entre elas estão a flexibilidade total de horários, a ausência de necessidade de investimento inicial, a disponibilização de ferramentas digitais para gestão de clientes e a possibilidade de geração de renda mensal recorrente, associada ao apelo social dos produtos oferecidos”, finaliza.