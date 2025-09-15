Festa de Flores reúne autoridades e grande público

O primeiro final de semana da 43ª edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia reuniu muitos visitantes e convidados. Na sexta-feira, dia 5, teve cerimônia de abertura com a presença de diversas autoridades, grande público e ampla cobertura dos veículos de imprensa.

No sábado, dia 6, o evento recebeu a visita da deputada federal Tabata Amaral e no domingo, dia 7, o secretário estadual de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, fez questão de ir à festa, pois não conseguiu comparecer à cerimônia de abertura. Teve a presença do publico que prestigiou em peso os três primeiros dias do evento que tem grande relevância para Atibaia.

Cerimônia de abertura

Entre as autoridades presentes estão Nelson Takao Yoshida, presidente da Associação Hortolândia de Atibaia; a vice-cônsul do Japão, Yuka Nogami, representando o governo do Japão; Roberto Nishio, presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social - Bunkyo; Carlos Roza, presidente da Japan House; Eduardo Abe, presidente da Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Atibaia (ACENBRA); Dirceu Hashimoto, presidente do Sindicato Rural de Atibaia; Carlos Shinkawa, vice-presidente da Pró-Flor; Osvaldo Maziero, presidente da Associação de Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região; Rômulo Kobori, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Atibaia; José Carlos Ferreira, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA); o presidente da Câmara Municipal de Atibaia, Júlio Mendes, e demais vereadores; o prefeito Daniel Martini, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Camille Donnabella Martini, e diversos secretários municipais; o deputado federal Saulo Pedroso; Mário Biral, diretor superintendente do Senar/SP; Diógenes Kassaoka, subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar do Estado de SP; e Estanislau Stek, superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo, representando o governo federal.



Em sua fala, Nelson Takao Yoshida, presidente da Associação Hortolândia de Atibaia, destacou o legado dos fundadores da instituição, o objetivo desta tradicional festa e a mudança de local. “É com grande satisfação que a Hortolândia realiza pela segunda vez esse evento em nossa casa própria, aqui no Parque Ecológico de Atibaia. Neste momento, não podemos deixar também de enaltecer o trabalho dos fundadores de nossa entidade, que deixaram um legado valioso para as próximas gerações. A associação segue firme com seu propósito, que é valorizar e promover os produtores rurais de Atibaia e região, destacando todo potencial agrícola, cultural e turístico, além de gerar oportunidade para muitos. Aproveitem cada momento, pois tudo foi feito com muita dedicação e carinho”, enfatiza.



Pavilhão de decoração

Após a fala das autoridades, foi realizado o corte da fita do pavilhão de decoração de flores, abrindo oficialmente a visita dos turistas a uma das mais esperadas atrações do evento. Com o tema “Hana no Toki – Tempo de Flores” e mais de um milhão de pétalas utilizados na decoração, os visitantes podem conferir a magia do universo japonês que será representado pelas quatro estações do ano com diversificados arranjos florais japoneses, os tradicionais ikebanas. A primavera virá com a cor rosa, por conta da Cerejeira, tradicional árvore que floreia na estação. O verão será representado pela cor azul em razão dos diversos festivais típicos da cultura japonesa. A cor laranja ficará para a estação outono, pois as folhas de todas as árvores ficam alaranjadas na estação que antecede o frio. Já o inverno tem a cor gelo, em razão da neve que cai no país nesta época do ano.



A beleza das orquídeas, rosas e girassóis traz um toque mais que especial e colorido para a decoração do pavilhão. Sem falar do morango gigante em que é possível fazer as mais variadas fotos com a fruta anfitriã da festa. Outra atração do pavilhão é o Ninja Jiraiya, personagem de uma série japonesa lançada no Brasil no final da década de 80.

Visitas políticas

No sábado, dia 6, a festa recebeu a deputada federal Tabata Amaral e no domingo teve a visita do secretário estadual de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. Ambos conheceram todo o evento e se reuniram com Nelson Takao Yoshida, presidente da Associação Hortolândia de Atibaia. Foi apresentado a eles um projeto de ampliação do Parque Ecológico e outro sobre incentivo à agricultura familiar.

Entrada gratuita e ingresso solidário

A gratuidade é exclusiva para funcionários públicos municipais de Atibaia e alunos da rede municipal de Educação (1º ao 5º ano), acompanhados de seus responsáveis, acontece às sextas e aos sábados, como forma de reconhecimento e incentivo à participação da comunidade. Já no dia 19 de setembro, a iniciativa da Entrada Solidária permite a troca de ingresso pela doação de 1 kg de alimento não perecível, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Atibaia e demais entidades, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade.

Inclusão

Pensando no bem-estar e no acolhimento das crianças, a festa de Flores e Morangos, em parceria com a APAE Atibaia e Ensolar Energia Solar Fotovoltaica, organizou uma sala multissensorial, que é espaço de autorregulação. Além disso, o evento também é “pet friendly”, em que animais de estimação são bem-vindos e têm acesso a toda a estrutura do evento. O objetivo é tornar a experiência dos visitantes ainda mais inclusiva e divertida.

Realização da festa

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, patrocínio do Lago Azul, Sakata, Hospital Leonardo da Vinci, Aticare, Sicredi, Bioplugs e Ball, e colaboração da Acenbra Atibaia, Associação dos Produtores de Morangos de Atibaia e Região, Pró-Flor e Sindicato Rural de Atibaia.

Serviço:

43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: de 5 a 28 de setembro. Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 9h às 18h