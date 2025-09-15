Atibaia é destaque pela produção de qualidade dos morangos

A região abriga cerca de 150 produtores, responsáveis pelo cultivo de aproximadamente 3 milhões de pés de morango. A estimativa é que cada planta produza, em média, um quilo de fruta por safra. Com a nova cultivar Fênix, desenvolvida pela Embrapa, a fruta ganha ainda mais qualidade em sabor e resistência às pragas.

A cadeia produtiva do morango movimenta a economia local e envolve diretamente cerca de 500 trabalhadores, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável. Entre as principais variedades cultivadas estão Camino Real, Camarosa, Oso Grande e San Andreas, além de outras cultivares que atendem diferentes perfis de mercado, com características variadas de sabor, coloração, durabilidade e resistência ao transporte.

Desde 2006, parte da produção da região passou a contar com a certificação da Produção Integrada de Morangos (PIMo), sistema desenvolvido pela Embrapa que visa reduzir significativamente o uso de defensivos agrícolas — podendo chegar a uma diminuição de até 50% —, priorizando o controle biológico e físico de pragas. Esse modelo, que adota rígidos protocolos de rastreabilidade, segurança alimentar e respeito ao meio ambiente, passou a se chamar Brasil Certificado, e hoje atende diversas outras frutas e culturas agrícolas em todo o país, promovendo uma produção mais segura, saudável e sustentável.

Durante a Festa de Flores e Morangos de Atibaia, evento do gênero no Brasil, os visitantes têm a oportunidade de adquirir morangos frescos diretamente dos produtores, em um espaço exclusivo próximo à entrada principal do parque. São cinco estandes organizados pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia e Região, responsáveis pela comercialização de aproximadamente 80 toneladas de morangos ao longo do evento.

A festa destaca a agricultura local e reforça o compromisso da região com a inovação no campo e a valorização dos produtores rurais, que fazem de Atibaia ser conhecida pela produção do morango.

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, patrocínio do Lago Azul, Hospital Leonardo da Vinci, Aticare, Sicredi, Sakata, Bioplugs e Ball, e colaboração da Acembra Atibaia, Associação dos Produtores de Morangos de Atibaia e Região, Pró-Flor e Sindicato Rural de Atibaia.

Serviço

43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: de 5 a 28 de setembro

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 9h às 18h

Local: Parque Ecológico Atibaia, Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, acesso pela Rodovia Dom Pedro I. No sentido Atibaia/Campinas, acesso na entrada antes do primeiro pedágio (saída 79 - km 79). Já no sentido Campinas/Atibaia, acesso na saída para B. Pires/V. D. Pedro I (antes do km 79).



Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: inteira R$ 60,00 e meia R$ 30,00 – Todas as sextas o valor do ingresso será de meia-entrada (R$ 30,00).

Estacionamento (administrado pela empresa Estapar): R$ 50,00 carros, R$ 180,00 ônibus, R$ 100,00 vans e micro-ônibus, R$ 25,00 motos.

Site: www.floresemorangos.com.br

Assessoria de Imprensa

Cristiano Siqueira

(11) 97540-8492

Imprensa@floresemorangos.com.br