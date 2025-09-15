Atibaia é destaque nacional de produção de flores

A 43ª edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia já está confirmada. Realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, a festa une a produção agrícola, o talento artístico e cultural da região e a hospitalidade de Atibaia em um só lugar.

Com novo endereço desde 2024, no Parque Ecológico Atibaia, o evento ganhou um espaço com mais de 430 mil metros quadrados, sendo 9 mil metros de área coberta, para conforto dos expositores e visitantes.

Atibaia: destaque na produção de flores do Brasil

A cidade de Atibaia é conhecida como uma das maiores produtoras de flores do país, ocupando posição de destaque no cenário nacional, tornando a floricultura um dos pilares do desenvolvimento econômico do município.

A produção é diversificada:

Flores de corte , como rosas e crisântemos (40%);

Flores de vaso , como orquídeas, crisântemos de vaso e dipladênias (40%);

Flores de forração , como petúnias, begônias e amor-perfeito (8%);

Plantas verdes, como samambaias, suculentas e rendas portuguesas (12%).



Grande parte dessa produção é destinada a centros de distribuição do Estado, como a CEAGESP, em São Paulo, e o CEASA, em Campinas. De acordo com os produtores locais, cerca de 25% das flores comercializadas em Holambra, considerada a capital nacional das flores, têm origem em Atibaia.

Espécies como a aster permitem múltiplas colheitas ao longo do ano, aumentando a produtividade. Além disso, a cidade abriga um dos três maiores produtores de rosas do Brasil, agregando ainda mais valor neste setor.

O clima subtropical, o solo e a localização, próxima a grandes centros consumidores como São Paulo, Campinas e São José dos Campos, com acesso facilitado pelas rodovias Fernão Dias e Dom Pedro I, são alguns fatores que podem contribuir com a produção de flores na cidade.

A influência da imigração japonesa, com técnicas inovadoras de cultivo, pode ser outro aspecto que favorece a floricultura na região. Hoje, agricultores de diferentes origens seguem esses modelos, mantendo a atividade como símbolo de Atibaia.

Festa evidencia força econômica

A Festa de Flores e Morangos traz a importância da floricultura para Atibaia. Os pavilhões decorados com arranjos florais e esculturas temáticas representam o trabalho de centenas de famílias produtoras da cidade.

Com uma diversidade de cores, a festa destaca a floricultura de Atibaia e divulga também o cultivo dos morangos locais, movimentando diversos setores da cidade como a economia, o turismo, a hotelaria, a gastronomia e o comércio.

Tradição, inovação e solidariedade

Além das flores e dos morangos, a Festa oferece uma programação cultural diversificada, com música, danças típicas e gastronomia variada, além de espaços de lazer, feiras de artesanato e playgrounds inclusivos.

A cada edição, a festa também reforça seu compromisso social. Em 2025, por exemplo, nos dias 5 e 19 de setembro, a iniciativa da Entrada Solidária permitirá a troca de ingresso pela doação de 1 kg de alimento não perecível, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

Realização da festa

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, patrocínio do Sicredi, Lago Azul, Hospital Leonardo da Vinci, Aticare, Sakata, Bioplugs e Ball, e colaboração da Acembra Atibaia, Associação dos Produtores de Morangos de Atibaia e Região, Pró-Flor e Sindicato Rural de Atibaia.

Serviço



43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: de 5 a 28 de setembro

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 9h às 18h

Local: Parque Ecológico de Atibaia, Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, acesso pela Rodovia Dom Pedro I. No sentido Atibaia/Campinas, acesso pela entrada antes do primeiro pedágio (saída 79 - km 79). Já no sentido Campinas/Atibaia, acesso na saída para B. Pires/V. D. Pedro I (antes do km 79).



Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: inteira R$ 60,00 e meia R$ 30,00 – Todas as sextas o valor do ingresso será de meia-entrada (R$ 30,00).

Estacionamento (administrado pela empresa Estapar): R$ 50,00 carros, R$ 180,00 ônibus, R$ 100,00 vans e micro-ônibus, R$ 25,00 motos.

Site: www.floresemorangos.com.br

