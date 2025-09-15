Assine
Adoção de sistemas WMS impulsiona logística no Brasil

O mercado brasileiro de WMS deve atingir US$ 635,7 milhões até 2030, impulsionado pela digitalização e automação logística. Modelos em nuvem ganham destaque, e, segundo Flávio Silva, CEO da Upper, a adoção dessas soluções já é essencial para a competitividade das empresas.

15/09/2025 18:25

Laptop computer using online warehouse management system (WMS) inventory software screen display tracking product location and quantity
Laptop computer using online warehouse management system (WMS) inventory software screen display tracking product location and quantity crédito: Getty Images

A logística brasileira está passando por um processo acelerado de transformação. A busca por mais eficiência, redução de custos e integração de processos tornou os sistemas de gerenciamento de armazéns (Warehouse Management Systems – WMS) um aliado estratégico para empresas de diferentes portes e segmentos. Em um ambiente marcado pela digitalização e pelo crescimento do comércio eletrônico, a tecnologia se consolida como peça-chave para a competitividade.

De acordo com pesquisa da Grand View Research, espera-se que o mercado de sistemas de gerenciamento de armazéns no Brasil atinja uma receita projetada de US$ 635,7 milhões até 2030. Espera-se uma taxa de crescimento anual composta de 19,2% para o mercado brasileiro de sistemas de gerenciamento de armazéns de 2025 a 2030.

Os números refletem uma tendência clara: empresas estão dispostas a investir cada vez mais em soluções que tragam precisão e velocidade às operações.

Segundo a mesma pesquisa, o mercado brasileiro de sistemas de gestão de armazéns gerou uma receita de US$ 195,8 milhões em 2023 e deve atingir US$ 635,7 milhões até 2030. Em termos de segmento, os serviços foram o maior componente de geração de receita em 2023 e software é o segmento de componentes mais lucrativo, registrando o crescimento mais rápido durante o período previsto.

Na avaliação de Flávio Silva, CEO da Upper — consultoria especializada em SAP Business One e Gold Partner da maior fábrica de software do mundo há quase duas décadas, esse é um marco importante para o setor. “O Brasil vive um momento decisivo de modernização logística. O WMS em nuvem deixou de ser uma inovação e passou a ser um requisito essencial. As empresas que adotam essas soluções ganham agilidade, visibilidade de estoques e capacidade de resposta rápida às demandas do mercado”, afirma.

Com esse cenário, o Brasil desponta como um dos mercados mais promissores para a adoção de sistemas de gerenciamento de armazéns na América Latina. A combinação de tecnologia, crescimento do e-commerce e necessidade de eficiência abre espaço para que companhias se reinventem, consolidando o WMS como um dos protagonistas da nova era da logística.



Website: https://uppertools.com.br

