Arquitetura autoral marca projeto em Balneário Camboriú

Com projeto assinado pela we.arch, residência de 370 m² foi concluída em 60 dias e valoriza vista para o mar, integração de ambientes e soluções tecnológicas

15/09/2025 17:58

Arquitetura autoral marca projeto em Balneário Camboriú
crédito: DINO

O estúdio de arquitetura we.arch concluiu a entrega de um apartamento no Boreal Tower, empreendimento da FG Empreendimentos em Balneário Camboriú (SC). O projeto, com 370 m², foi finalizado em 60 dias e alia materiais nobres, integração entre ambientes e recursos tecnológicos de automação e segurança.
Segundo Maria Fernanda Wiethorn Aliano, arquiteta, fundadora e CEO da we.arch, a proposta foi transformar o espaço em um ambiente acolhedor para uma jovem família.
“Cada espaço deve contar uma história e traduzir os valores de quem vai habitá-lo. Nosso desafio foi equilibrar imponência, fluidez e bem-estar”, afirma.

Materiais e soluções adotadas
O projeto destaca o uso de pedras naturais de exportação, painéis em carvalho, móveis ebanizados e peças artesanais. A integração é reforçada por trilhos de portas deslizantes na cozinha e iluminação planejada para criar diferentes atmosferas. Entre os recursos tecnológicos, o apartamento conta com automação completa, piscina interna aquecida com sistema de desumidificação e sprinklers de segurança.

Convivência como inspiração
O layout original foi mantido para atender às necessidades da família, composta por um casal e duas crianças. “A arquitetura só faz sentido quando conecta à realidade. Aqui conseguimos unir a grandiosidade do edifício à autenticidade das relações cotidianas”, reforça Maria Fernanda.



Website: https://www.instagram.com/studio.wearch/

