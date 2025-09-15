Arquitetura autoral marca projeto em Balneário Camboriú

O estúdio de arquitetura we.arch concluiu a entrega de um apartamento no Boreal Tower, empreendimento da FG Empreendimentos em Balneário Camboriú (SC). O projeto, com 370 m², foi finalizado em 60 dias e alia materiais nobres, integração entre ambientes e recursos tecnológicos de automação e segurança.

Segundo Maria Fernanda Wiethorn Aliano, arquiteta, fundadora e CEO da we.arch, a proposta foi transformar o espaço em um ambiente acolhedor para uma jovem família.

“Cada espaço deve contar uma história e traduzir os valores de quem vai habitá-lo. Nosso desafio foi equilibrar imponência, fluidez e bem-estar”, afirma.

Materiais e soluções adotadas

O projeto destaca o uso de pedras naturais de exportação, painéis em carvalho, móveis ebanizados e peças artesanais. A integração é reforçada por trilhos de portas deslizantes na cozinha e iluminação planejada para criar diferentes atmosferas. Entre os recursos tecnológicos, o apartamento conta com automação completa, piscina interna aquecida com sistema de desumidificação e sprinklers de segurança.

Convivência como inspiração

O layout original foi mantido para atender às necessidades da família, composta por um casal e duas crianças. “A arquitetura só faz sentido quando conecta à realidade. Aqui conseguimos unir a grandiosidade do edifício à autenticidade das relações cotidianas”, reforça Maria Fernanda.