Feira Equipotel começa nesta terça-feira

A partir de terça-feira (16), representantes do setor de hospitalidade terão a oportunidade de conhecer lançamentos para impulsionar serviços de atendimento, ter acesso à capacitação técnica e acompanhar debates com foco no atual momento de mercado na Equipotel 2025, evento internacional, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, até sexta-feira (19).

Realizada anualmente no mês de setembro, a feira é reconhecida por movimentar parcerias, negócios e proporcionar atualização profissional no período que antecede a alta temporada do turismo nacional. Neste ano, acontece em um cenário positivo, em que a área deve gerar mais de 76 mil vagas temporárias entre outubro deste ano e janeiro de 2026, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) - o maior número em quase dez anos.

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (ONU Turismo), o Brasil foi o segundo país a apresentar maior crescimento na entrada de turistas internacionais no primeiro trimestre deste ano: aumento de 48% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Sobre a importância do evento, Daniel Pereira, gerente da Equipotel, destaca que “a feira é uma oportunidade para que visitantes conheçam novidades, troquem experiências com especialistas e identifiquem produtos e serviços que realmente fazem diferença no dia a dia de seus negócios. Mais do que isso, quem participa, reforça a estratégia de atuação no mercado, se prepara para os próximos desafios profissionais, cria conexões valiosas e encontra inspirações que dificilmente teria em outro lugar”.

Especialistas e personalidades marcam presença em palestras

Neste ano, temas como economia, política e bem-estar estão entre os destaques em palestras comandadas por especialistas e personalidades. No primeiro dia, William Waack, jornalista e apresentador, abordará a temática “Cenários econômicos e políticos: onde estamos e para onde vamos?”.Já Marcio Atalla, educador físico e comentarista de saúde, sobe ao palco com o tema “Tempestade perfeita: vida em movimento vitorioso”, contribuindo para a pluralidade de assuntos, uma das marcas da Equipotel. Os temas fazem parte da programação do Congresso Nacional de Hotéis (Conotel), uma das atrações do evento.

Outros nomes reconhecidos também participam da edição, como a campeã do mundo de ginástica artística, Daiane dos Santos, que fará a palestra “Conversa com campeã”, também no Conotel, na quarta-feira (17). No mesmo dia, o navegador, escritor e palestrante Amyr Klink compartilhará saberes e sua trajetória na grade de palestras do espaço Motel Xperience.

Atrações

Ao todo, o público poderá conferir mais de 15 espaços de experiências. Nesse sentido, além do Conotel e do Motel Xperience, a feira também terá como atração O Quarto do Futuro, suíte em tamanho real, que mostrará o que há em tecnologia para otimizar o conforto de hóspedes; e o Fitness Experience, ativação criada para apresentar soluções em equipamentos de academia, performance e bem-estar.

Nas Arena Tech, Arena Conexões, Arena Senac Conecta Educação em Hospitalidade, HSMAI Innovation – Tech e Inovação e no Hotel Trends 2025 será possível conferir palestras sobre IA, ESG, desenvolvimento profissional, gestão, clima organizacional, produtividade e perspectivas para o setor. Nos espaços BCB Hospitality, Food Solutions e Escola de Hoteleiros, visitantes poderão participar de uma jornada de atualização profissional em temas sobre negócios, técnicas, ideias e projetos voltados para a arte do bom atendimento.

Negócios

A edição também conta com a Arena de Negócios, onde profissionais de compras, gestão e tomada de decisão selecionados poderão participar de rodadas de negócios com representantes de marcas expositoras.

A programação completa está disponível no site.