Mundo Corporativo

Urban Company completa um ano da unidade Urban Select em Porto Alegre

A Urban Company marca um ano de atuação com sua unidade Urban Select em Porto Alegre. A unidade acompanha o mercado imobiliário em imóveis de alto padrão com atendimento personalizado aos clientes e parceiros.

15/09/2025 17:32

Urban Company completa um ano da unidade Urban Select em Porto Alegre crédito: DINO

A Urban Company celebra um ano da sua unidade conceito, a Urban Select, em Porto Alegre. O espaço foi pensado para aproximar clientes, corretores e parceiros imobiliários, potencializando as negociações com um modelo de atendimento diferenciado.

Dados do Boletim Econômico ABRAINC — 2º Trimestre de 2025 mostram que o segmento de Médio e Alto Padrão (MAP) apresentou crescimento de 36,5%, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Abrainc Esse relatório traz informações específicas para o segmento, acessível em documento público da ABRAINC. Abrainc

De acordo com Babiton Espíndola, CEO da Urban Company, a atuação da Urban Select tem buscado combinar tecnologia com atendimento humano para melhor atender às necessidades do cliente. “A Urban Select foi criada para unir tecnologia e atendimento humano, fidelizando clientes e negócios em apenas um ano”, afirma.

Atualmente, a Urban Select opera com equipe composta por mais de 80 corretores em sua estrutura. A empresa projeta ampliar sua presença física em cidades estratégicas, mantendo o modelo de atendimento personalizado e buscando novas oportunidades à medida que o mercado de imóveis de médio e alto padrão se expande.



Website: http://www.urban.imb.br/

