Urban Company registra vendas do lançamento CAIZ no Centro Histórico

O lançamento do empreendimento CAIZ, no Centro Histórico de Porto Alegre, resultou na venda de 148 unidades e movimentou mais de R$ 55 milhões em VGV, em parceria entre Urban Company e ABF.

DINO
DINO
Repórter
15/09/2025 17:32

O empreendimento CAIZ marcou o mercado imobiliário de Porto Alegre como um dos primeiros lançamentos residenciais de grande porte no Centro Histórico. O projeto, com 340 unidades, faz parte de um movimento de ocupação e valorização da região central da cidade.

Segundo dados divulgados pela Urban Company, em parceria com a ABF, 148 unidades foram vendidas, correspondendo a mais de 40% do total lançado. O volume de vendas superou R$ 55 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

A parceria entre as empresas não é inédita: juntas, Urban Company e ABF já realizaram diferentes lançamentos no mercado imobiliário de Porto Alegre. Nos últimos sete anos, a relação resultou em empreendimentos de médio e grande porte, somando mais de 2 mil unidades comercializadas na cidade.

O desempenho do CAIZ reforça a tendência de expansão de lançamentos residenciais no Centro Histórico, área que vem recebendo novos investimentos e despertando interesse de moradores e investidores.



Website: https://www.urban.imb.br/

