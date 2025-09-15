Assine
Networking é tema de novo livro de Bruno Mendonça

A obra reúne vivências, técnicas e inspirações sobre como cultivar relacionamentos autênticos que abrem portas

15/09/2025 12:43

Networking é tema de novo livro de Bruno Mendonça

O jornalista e empresário Bruno Mendonça lança em 2025 o livro “Networking: Conexões que Transformam”, publicação que reúne reflexões e experiências sobre a importância das conexões profissionais e pessoais. A obra aborda como o cultivo de relacionamentos pode contribuir para a trajetória de indivíduos em diferentes áreas de atuação.

O livro traz prefácio do empresário Carlos Wizard, que observa que o trabalho de Mendonça apresenta um “mapa afetivo e estratégico de como construir relações que geram impacto”. Segundo ele, o autor descreve práticas relacionadas à construção de vínculos que podem fortalecer a vida profissional e social.

Na introdução, Bruno Mendonça destaca a proposta de proximidade com o leitor. “Espero que você sinta, desde as primeiras páginas, o calor de uma conversa íntima entre amigos, como se estivéssemos tomando um café, trocando experiências e aprendendo um com o outro”, afirma.

O autor explica que decidiu sistematizar sua experiência após perceber a necessidade de compartilhar métodos utilizados ao longo de sua carreira. “Neste livro não há apenas técnicas e estratégias. Ele trata de como conectar-se de forma genuína, entender e agregar valor às relações que queremos cultivar. Cada capítulo é uma oportunidade de explorar um aspecto essencial do networking”, complementa.

O autor acrescenta que o livro se estrutura a partir de temas como autenticidade, propósito, participação em eventos, uso consciente das redes sociais e construção de marca pessoal. “Embora o networking esteja associado ao mundo dos negócios, a minha percepção é que o que realmente funciona e traz frutos é oferecer valor sem esperar nada em troca”, explica.

“Networking: Conexões que Transformam” já está disponível no mercado e se apresenta como uma obra que busca fomentar discussões sobre o papel das conexões humanas em um cenário em que relacionamentos profissionais e pessoais se tornam cada vez mais determinantes.



Website: http://www.editoraparadiso.com.br

