Lei de seguros, IA e conflitos pautam evento internacional

No dia 17 de setembro de 2025, especialistas nacionais e internacionais se reúnem em São Paulo para debater os impactos da nova Lei de Seguros, os avanços em inteligência artificial e os desafios na resolução de conflitos de resseguro.

O encontro acontece durante o 3º Seminário Internacional de (Res)Seguros, promovido pelo escritório CAR | HFW e contará com a presença de mais de 70 empresas do mercado, incluindo Sompo, STARR, Azul, Excelsior, InterRisk, AXA, Mapfre, Asas Group, com destaque para a participação da insurtech internacional MarvelX, startup global especializada em IA aplicada à subscrição e regulação de sinistros.

O seminário marca um momento decisivo para o setor brasileiro, com a participação dos dois principais nomes do seguro nacional: Alessandro Octaviani, Superintendente da SUSEP, e o jurista Ernesto Tzirulnik, autor da nova Lei de Seguros, cuja proposta está reformulando os fundamentos contratuais e regulatórios do mercado.

A programação internacional inclui nomes como Victoria Rowlands, diretora jurídica de resseguro da Chubb, que abordará os mecanismos de resolução de disputas no mercado internacional — tema cada vez mais relevante diante da complexidade dos contratos multilaterais.

“Estamos diante de um ponto de inflexão regulatória e tecnológico. A nova lei de seguros traz oportunidades, mas também exige adaptação profunda das estruturas jurídicas e operacionais das seguradoras. A inteligência artificial, por sua vez, não é mais uma promessa — é uma realidade que desafia os modelos tradicionais de subscrição, sinistros e compliance”, afirma Dinir Rocha, líder da área de (Res)Seguros do CAR Advogados.

O seminário reúne profissionais do setor para discutir temas técnicos e estratégicos relacionados à indústria de seguros e resseguros, em formato voltado ao intercâmbio de informações e experiências.