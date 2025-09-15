Jogos do Saneamento 2025 serão realizados durante a Fenasan em São Paulo

A Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) e a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN) realizam, de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, a segunda edição dos Jogos do Saneamento, uma competição técnica voltada ao setor. O evento faz parte da programação da Fenasan 2025 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente) e do 36º Encontro Técnico AESabesp (Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente).

Nesta edição, as provas foram cocriadas com fornecedores do setor. A CalibreScientific lidera a prova de “Análise de DQO” e a George Fischer participa da prova de “Montagem de Ramal de Ligação por Eletrofusão”. O evento também terá uma experiência com realidade aumentada voltada para segurança do trabalho.

Cada equipe pode inscrever até dez participantes. A competição busca promover troca de conhecimento e integração entre equipes.

Segundo os organizadores, os jogos permitem interação entre profissionais operacionais, decisores e fornecedores, com foco em aprimoramento técnico e aplicação prática de soluções.

36º Encontro Técnico/Fenasan 2025

O evento terá como tema “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável” e reunirá mais de 350 expositores em uma área de 31.516 m². A programação inclui 12 mesas redondas e 11 painéis técnicos, abordando inovação, sustentabilidade e desafios para universalização dos serviços de saneamento no Brasil.

A visitação à feira é gratuita. As inscrições para o congresso estão abertas, garantindo acesso aos debates com especialistas e lideranças do setor.

Serviço

36º Encontro Técnico AESabesp – Fenasan 2025 “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”

Data: 21 a 23 de outubro de 2025

Local: Pavilhões Verde e Vermelho, Expo Center Norte – São Paulo/SP

Mais informações, inscrições para o Encontro Técnico e credenciamento gratuito para visitar a Fenasan: www.fenasan.com.br